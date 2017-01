Lamar Odom abandona la clínica de rehabilitación

El exjugador de baloncesto Lamar Odom ha abandonado este jueves la clínica de rehabilitación en la que ingresó hace unas semanas para seguir un programa de 35 días como medida preventiva, por temor a que el décimo aniversario de la muerte de su hijo Jayden -que falleció a los seis meses de nacer- y su divorcio de Khloé Kardashian pudieran hacer que se saliera del buen camino que ha seguido tras recuperarse de la sobredosis que sufrió en un burdel de Nevada en octubre de 2015.



Los planes del deportista pasarían ahora por tratar de regresar a la vida profesional de una forma u otra, según explicaba recientemente su representante legal Walter Mosley.



"Los médicos me han dicho que lo está haciendo muy bien. Ha sido únicamente una medida preventiva. Tiene planeados muchos proyectos importantes de cara a los próximos meses. Personalmente, me gusta pensar que Lamar se está preparando para regresar por todo lo alto en 2017. Lo importante ahora es que se mantenga en forma, que se preocupe por su salud, que haga lo correcto para su familia y que sea un buen padre para sus hijos, un buen amigo y que se responsabilice de sus actos, mientras trata de llevar una vida más sana y plena. Hay mucho por lo que vivir y él aún es joven. Tiene el resto de la vida por delante", aseguraba Walter.



Queda por ver si finalmente Lamar decide rentabilizar su paso por la clínica para luchar contra su adicción a las drogas y el alcohol compartiendo con el mundo todo el proceso a través de una serie documental al más puro estilo de la que protagoniza la familia de su exmujer.



"El programa no solo irá sobre su recuperación, sino sobre su vida en general. Todo girará en torno a él en este documental", explicaba en su momento una fuente a la revista People, antes de revelar que Lamar también podría hacer su debut en el mundo editorial plasmando en el papel su dura lucha contra los nocivos hábitos que definieron buena parte de sus últimos años. "La verdad es que Lamar está aprovechando sus ratos libres para escribir. Le han ofrecido publicar un libro y se lo está tomando muy en serio, pero el acuerdo solo se materializará si es capaz de recuperarse de todo esto. Todo el mundo le está motivando", añadía.