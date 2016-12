Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de América y España

ARGENTINA

1.- "Vente pa' ca" - Ricky Martin con Maluma

2.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

3.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

4.- "Andas en mi cabeza" - Chino y Nacho con Daddy Yankee

5.- "Traicionera" - Sebastián Yatra

6.- "Chicas así" - Soy Luna

7.- "Hola" - Joey Montana

8.- "Quisiera" - CNCO

9.- "Let Me Love You" - Justin Bieber

10.- "Sofía"- Álvaro Soler

(Fuente: Radio Disney)

CHILE

1.- "Chantaje" - Shakira

2.- "Starboy" - The Weeknd; Daft Punk

3.- "Vente pa'ca" - Ricky Martin; Maluma

4.- "Bailemos" - CNCO

5.- "Safari" - J Balvin; Pharrell Williams; Sky

6.- "Otra vez" - Zion & Lennox; J.Balvin

7.- "Andas en mi cabeza" - Chino y Nacho; Daddy Yankke

8.- "24k magic" - Bruno Mars

9.- "One dance" - Drake; Kyla; WizKid

10.- "Can't stop the feeling" - Justin Timberlake

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

2.- "Shaky shaky" - Daddy Yankee

3.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

4.- "Hasta el amanecer" - Nicky Jam

5.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

6.- "Chillax" - Farruko con Ky-Mani Marley

7.- "Otra vez" - Zion & Lennox con J Balvin

8.- "Tengo que colgar" - Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

9.- "Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin

10.- "Vente pa'ca" - Ricky Martin con Maluma

(Fuente: Revista Billboard)

MÉXICO

1.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

2.- "Starboy" - The Weeknd con Daft Punk

3.-"Reggaetón lento" - CNCO

4.- "Vente pa' ca" - Ricky Martin con Maluma

5.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

6.- "I Feel It Coming" - The Weeknd con Daft Punk

7.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

8.- "24K Magic" - Bruno Mars

9.- "I Fell So Bad" - Kungs con Ephemerals

10.- "Ay mi Dios" - IAmChino con Chacal, Pitbull y Yandel

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- "Quiero" - Omar Acedo con Jorge Celedón y El Potro

2.- "Vacaciones" - Wisin

3.- "Gozadera" - Don Omar con Wisin, El Potro Álvarez y Yandel

4.- "Lágrimas no más" - Guaco

5.- "Tranca tú" - Dani Baron

6.- "My Love" - Benavides

7.- "Cántalo" - Ronald Borjas

8.- "Ya no me duele más" - Silvestre Dangond

9.- "Buscando tu amor" - Ricardo López

10.- "Ajá te creí" - Juan Miguel

(Fuente: Record Report)

ESPAÑA

1.- "Starboy" - The Weeknd con Daft Punk

2.- "Lost on You" - LP

3.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

4.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

5.- "24K Magic" - Bruno Mars

6.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

7.- "Human" - Rag 'n' Bone Man

8.- "The Greatest" - Sia con Kendrick Lamar

9.- "Antes que no" - David Bisbal

10.- "Don't Wanna Know" - Maroon 5 con Kendrick

(Fuente: Los 40 Principales)