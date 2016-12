Las 10 notas más leídas en BBC Mundo en 2016

Desde las claves para entender un complejo proceso político hasta noticias de accidentes y tragedias naturales que conmocionaron a Latinoamérica. Desde investigaciones exclusivas a testimonios conmovedores o soluciones prácticas.

Este es el menú de notas que más se leyeron en el año que termina: las 10 más populares entre nuestros lectores.

1. Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea

Tras el resultado, el estupor dio paso al rechazo entre aquellos que desearían seguir siendo parte del bloque continental.

Los británicos tomaron una decisión crucial el pasado 23 de junio: si se quedaban en la Unión Europea o más bien se inclinaban por abandonar el bloque continental del que son parte hace más de 40 años.

El Brexit, como se llamó a la decisión de salirse que ganó por mayoría en el referendo, conmocionó las bases de la política europea.

Nunca antes un país miembro había decidido abandonar esta unión de 28 países que, desde sus inicios, no ha hecho más que expandirse.

Y el inesperado resultado en las urnas, que no habían anticipado las encuestas, trajo consigo un sinfín de preguntas.

¿Qué pasa ahora? ¿Cómo afecta esto al resto del continente? ¿No hay vuelta atrás? ¿Y la economía?: estas fueron algunas de las preguntas que nos hicimos en la redacción y que dieron forma a amplia cobertura.

Una nota, en particular, resultó la más leída del año:

Un bombero junto a un edificio derrumbado en la ciudad de Guayaquil, la segunda en importancia del país.

2. Terremoto de magnitud 7,8 en la zona costera de Ecuador deja más de 600 muertos

En abril, un fuerte sismo en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, causó la muerte de más de 600 personas.

Un número que superó al del terremoto de Perú en 2007 y convirtió al de Ecuador en el más mortal de Sudamérica desde 1999.

El presidente Rafael Correa calificó el desastre natural como "la mayor tragedia de los últimos 67 años", desde el terremoto de Ambato de 1949, y miles de ecuatorianos se vieron obligados a desplazarse.

Así te contamos lo que ocurrió:

3. Los macabros detalles de Colonia Dignidad que escondían los archivos desclasificados por Alemania

Numerosos niños fueron víctimas de abusos sexuales en Colonia Dignidad.

Colonia Dignidad es una mancha indigna en la historia chilena, una comuna agraria de alemanes fundada por un exmilitar nazi; una secta que durante décadas, mediante el encierro y el adoctrinamiento, creó "robots" humanos.

También, un sitio donde se abusó sexualmente de decenas de menores y en cuyo hospital se administraron psicofármacos ilegales y se aplicaron electroshocks.

Y finalmente, fue un centro clandestino de detención y torturas durante el régimen militar de Augusto Pinochet, tras el golpe de estado de 1973.

Muchos testimonios que aportaron nuevos detalles para reconstruir la historia de este sitio macabro están incluidos en miles de documentos diplomáticos desclasificados por la Cancillería de Alemania en 2016, a los que tuvo acceso BBC Mundo.

Así, viajamos a Berlín y entregamos esta investigación exclusiva:

4. Por qué hay niñas en Nicaragua que temen ir al baño en la escuela

Una historia que puso de relieve un problema de género en escuelas de Nicaragua.

"En los baños de algunas escuelas existe el riesgo de violación de niñas", le dijo a BBC Mundo Johana Chévez, asesora de género de Plan Internacional de Nicaragua.

"Las encierran, les tiran piedras, llegan a espiarlas" y hay chicos que las graban con celulares. El problema, acompañado de una aparente indiferencia docente, motivó denuncias de distintas organizaciones no gubernamentales.

Así, BBC Mundo decidió indagar en este mal oculto en las escuelas nicaragüenses, donde una encuesta reveló que una de cada cuatro niñas "jamás" se sentía "cómoda" al usar las letrinas.

Las mediciones indican que en Nicaragua el problema es dos veces más grave que en los demás países relevados. Y ha llegado a convertirse en causa de deserción escolar, como te contamos aquí:

5. El triste testimonio de Mara Wilson, la actriz que se hizo famosa de niña con su rol como Matilda y que Hollywood desechó

Un rostro inolvidable para quienes vieron sus películas de "niña estrella".

Se convirtió en una actriz memorable cuando tenía apenas 8 años y una sonrisa traviesa que acompañaba sus ojos verdes y saltones.

Mara Wilson tuvo su primer papel en una superproducción con Robbie Williams, la titulada "Mrs. Doubtfire" ("Papá por siempre", 1993) y luego fue convocada para una nueva versión de "Milagro en la calle 34".

Con "Matilda", la película fantástica para niños estrenada en 1996, se consolidó como una niña estrella, una de las más mimadas - y cotizadas- de la industria fílmica.

Pero Hollywood la olvidó y Wilson tuvo una vida "miserable" y acomplejada como resultado de su paso por el cine.

Así lo contó en su libro "Where Am I Now?" (¿Dónde estoy ahora?), publicado a los 20 años del estreno de "Matilda".

6. Lo que se sabe del trágico accidente del avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense y que dejó 71 muertos

Más de 150 personas participaron en las operaciones de rescate en el Cerro Gordo.

En la noche del 28 de noviembre, la noticia de que un avión se había estrellado contra un cerro en las inmediaciones de la ciudad de Medellín conmocionó a Colombia tanto como a Brasil: a bordo viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana frente al local Atlético Nacional.

Nuestra cobertura buscó explicar los detalles del vuelo que terminó en tragedia, contarles la historia del cuadro que iba tras la gloria futbolística y retratar las muestras de solidaridad que se sucedieron en el continente.

Y fue la nota sobre los avances del rescate y la investigación la que concitó mayor interés, actualizada sin pausa conforme nos fueron llegando detalles.

7. ¿Qué son los círculos rojos en la espalda del nadador Michael Phelps y otros atletas olímpicos?

El tema dio que hablar durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en agosto: unas extrañas marcas, como moretones uniformes y perfectamente circulares, en el cuerpo de los atletas de élite.

Al parecer Phelps utiliza la versión más dolorosa de la "ventosaterapia", que requiere calor.

Son producto de la "ventosaterapia", un antiguo método de medicina alternativa que se cree mejora la circulación sanguínea y se basa en el uso de ventosas (o vasos de vidrio) calientes sobre la piel para crear succión e introducir calor en el organismo.

En una nota de BBC Deportes te contamos dónde se originó y cómo funciona el método del que muchos estaban hablando (además de las evidencias y el escepticismo que suscitó entre algunos expertos).

8. Cinco cosas que cambiarán en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump

Desde que, en junio de 2015, Donald Trump anunció sus intenciones de competir para convertirse en candidato presidencial republicano, al magnate inmobiliario lo acompañó la polémica.

El muro en la frontera mexicano-estadounidense: una de las controvertidas promesas de campaña de Trump.

Y no lo abandonó tras ganar las elecciones, en noviembre.

Su deliberado distanciamiento de la corrección política le valió numerosos enfrentamientos con los líderes de su propio partido, así como ser tachado de racista, machista, xenófobo y antisemita, entre otros calificativos.

Culminada la campaña, en BBC Mundo quisimos evaluar cuán lejos llegará Trump en el cumplimiento de sus polémicas promesas- aunque para saberlo a ciencia cierta habrá que esperar a que empiece su gestión, el 20 de enero próximo.

9. "Nací sin vagina, sin cérvix y sin útero, y me enteré a los 16 años"

Joanna Giannouli sufre agnesia vaginal. Ahora sonríe, pero el proceso de aceptación no fue fácil.

Una de cada 5.000 mujeres en el mundo nace sin vagina, sin útero y sin cérvix. Joanna Giannouli es una de ellas.

Y le contó a la BBC cómo es vivir con agnesia vaginal, un trastorno congénito también conocido como síndrome de Rokintansky.

"Mi madre me llevó al médico cuando tenía 14 años porque todavía no tenía la menstruación, pero no me examinaron, y a los 16 me enviaron al hospital para que me hicieran unas pruebas", relató la joven.

"Se dieron cuenta de que había nacido sin una vagina funcional y los doctores tendrían que fabricarme una para poder tener relaciones sexuales".

Al año siguiente, la operaron. Pero su vida no ha sido fácil, tal como reflejamos en esta nota:

Además de spam, te encontrarás con mensajes legítimos.

10. El buzón oculto de Facebook que quizá no conocías

Una nota no sólo para aficionados a la tecnología, sino para todo usuario de Facebook. Porque resulta que es posible que hayas recibido mensajes en la red social que te interesaría leer o que están esperando tu respuesta desde hace años... y tú ni siquiera te has enterado.

Este buzón de entrada oculto, que fue creado como un sistema de filtro para ahorrarte el spam o correo basura, puede tener decenas de mensajes legítimos entre el mar de no deseados, enterrados bajo cuatro menús distintos.

Y te contamos cómo acceder a ellos y solucionar definitivamente el problema.