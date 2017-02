Las chicas de Fifth Harmony se niegan a hablar con Camila Cabello

La tensa salida de Camila Cabello de Fifth Harmony, marcada por un intercambio de reproches vía Twitter, no impidió que semanas después tratara de hablar "directamente" con las jóvenes con las que compartió casi todo su tiempo durante cinco años, un acercamiento que no debió ser muy bien recibido a tenor de las declaraciones ahora de la primera, que reconoce que no ha hablado con "las chicas" desde su separación musical.



"No [hemos hablado] y sí [traté de ponerme en contacto directamente con ellas]. No quiero entrar a dar demasiados detalles porque fue algo muy intenso y me resulta muy difícil hablar de ello. Me pone triste", responde la artista en una entrevista a Billboard, en la que insiste una vez más en que nunca pensó que sus ya excompañeras de banda reaccionaran como lo hicieron al anuncio de su partida: "Esperaba que pudiéramos pasar página de manera pacífica y que siguiéramos apoyándonos entre nosotras. Pero por mi parte solo les deseo lo mejor".



A día de hoy Camila sigue manteniéndose fiel a la versión de los hechos que ofreció en su momento, que había mantenido largas charlas con Ally, Normani, Dinah y Lauren acerca de su intención de probar suerte en solitario, y que chocó radicalmente con la que posteriormente dio el grupo al afirmar que les había informado de su decisión a través de un representante.



"Siempre fui muy sincera acerca de que no podía seguir cantando los temas de otras personas para siempre. Tienes que hacer caso a esa vocecita en tu cabeza. Y yo siempre animé a las chicas a hacer lo mismo", se limita a repetir la joven de origen cubano.



Pese a que Camila parece estar dispuesta a enterrar el hacha de guerra, o al menos a olvidar el pasado, no se resiste a lanzar una pequeña pulla a sus compañeras ahora que ella se ha encerrado en el estudio a componer y grabar su debut en solitario, recordándoles que su grupo debe su éxito al talento de otros.



"No componíamos nuestros propios discos, nos dedicábamos a interpretar la música de otros. Fifth Harmony es una entidad o identidad ajena a nosotras, y no creo que ninguna se sienta representada como individuo por su sonido... nosotras no lo creamos".