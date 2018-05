Las mujeres toman la alfombra roja de Cannes

Blanchett, que preside este año el jurado de la competición oficial de Cannes, y la veterana cineasta francesa Agnès Varda leyeron un manifiesto en el que exigieron "igualdad y diversidad real en los puestos de trabajo".



"Queremos trabajar mano a mano con nuestros colegas masculinos y asumir responsabilidades para crear delante y detrás de la cámara imágenes que permitan una toma de conciencia", señaló Blanchett en inglés y Varda en francés.



"Las mujeres no son una minoría en el mundo y, sin embargo, el estado actual de nuestra industria dice lo contrario. Queremos que eso cambie", añadieron.



Por ello y tras mostrar su "solidaridad con las mujeres" de todos los sectores, pidieron a las instituciones que trabajen activamente para lograr la paridad y la transparencia en las decisiones y en la selección de personal y a los gobiernos que apliquen las leyes sobre la igualdad salarial.



"Como mujeres nos enfrentamos a desafíos únicos, pero estamos juntas en estas escaleras como símbolo de nuestra determinación y compromiso con el progreso", dijo Blanchett, que agregó: "Es el momento de que todos los escalones de nuestra industria nos sean accesibles".



Una lectura con la que finalizó un acto que contó también con Patty Jenkins, Julie Gayet, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Ava DuVernay, la brasileña Beatriz Seigner, Alice Rohrwacher, la colombiana Cristina Gallego, Clémence Poésy o Clotilde Courau.



En total 82 personalidades del mundo del cine, tanto realizadoras y actrices como productoras, técnicos, guionistas, distribuidoras o agentes, que representaban a las 82 mujeres directoras cuyas películas han competido en las 71 ediciones del Festival de Cannes.



Una cifra ridícula si se compara con la de 1.688 directores que han competido en Cannes durante estos años, según los datos citados por Blanchett.



Además, en la historia del festival solo ha habido doce mujeres presidentas de sus jurados y la Palma de Oro la ha ganado únicamente la neozelandesa Jane Campion por "The Piano" ("El piano"), mientras que Agnes Varda recibió una de honor.



"Estos hechos son claros e innegables", resaltó la actriz australiana desde lo alto de las escaleras que dan entrada al Gran Teatro Lumiére, donde se celebran las sesiones de gala del festival.



Es el momento más glamuroso de cada jornada del festival y por primera vez en su historia no fue protagonizado por el equipo de una película, sino por estas 82 mujeres que participaron en un acto impulsado por el movimiento "Time's Up" y por el colectivo francés 5050, creado en marzo en Francia para luchar por la paridad.



Fueron llegando en grupos, del brazo, y en un principio de espaldas a los fotógrafos hasta que estuvieron todas sobre la alfombra y entonces se dieron la vuelta, posaron y se fueron colocando en las escaleras.



Tras este acto, está previsto que el lunes el delegado general del festival, Thierry Frémaux, y los responsables de la Quincena de Realizadores, Édouard Waintrop y la Semana de la Crítica, Charles Tesson, firmen la Carta por la Paridad y la Diversidad en los Festivales de cine.