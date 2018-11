Las palabras que más le gusta oír a hombres y mujeres durante el sexo, según encuesta

El diario británico Daily Star realizó una encuesta con sus lectores masculinos preguntándoles cuáles son sus palabras favoritas durante el sexo, es decir, lo que les gusta escuchar en los momentos de máxima excitación.

La frase "No pares, por favor" fue la favorita con un 44%, un boost verbal. Luego siguió "Se siente muy rico" o algo similar con un 26% y el 17%, afirmó que disfrutaba que halagaran su cuerpo, específicamente "Eres tan grande" ("You're so big"). Sólo el 13% dijo que les gusta escuchar "Te amo".

En el caso de las mujeres, el mismo diario cita un sondeo de Reddit que preguntó a las mujeres lo mismo. Aunque esto no fue cuantificado, hubo respuestas populares como "Good girl" ("Niña buena"). Una mujer dijo: "Me gusta cómo me va hablando a lo largo de mis orgasmos y me dice que soy una niña buena". Los posteos con esta frase alcanzaron hasta mil likes.

Por otro lado, la empresa australiana de anillos de compromiso y diamantes, Forktip, a partir de una encuesta realizada a 5 mil mujeres sobre sus relaciones, reveló las frases que las “encienden”.

Las principales son que su pareja les pida que lo llamen “papi”, que les diga que están “estrechas”y que su pareja les diga lo mucho que está disfrutando del sexo.

Por otro lado, en esta misma encuesta la mayoría de las mujeres aseguraron que no les gusta que los hombres las insulten demasiado.