Las razones por las que Kim Kardashian realizó su video porno que la catapultó a la fama

La primera vez que el mundo oyó hablar de Kim Kardashian como algo más que la amiga y asistente de Paris Hilton fue allá por 2003, cuando se hizo público un video íntimo suyo que había grabado con su entonces novio Ray J.

La grabación se convirtió en el video porno más visto de la historia, con 100 millones de vistas, pues ahora, la celebridad hizo una fuerte revelación en el más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians.

La estrella de reality admitió durante una conversación con Scott Disick (su ex cuñado) y Kendall Jenner que estaba drogada cuando se grabó teniendo sexo con su ex novio, Ray J

La revelación de la millonaria empresaria sorprendió a sus familiares: "¿Estabas drogada cuando hiciste el video?", preguntó el ex de Kourtney incrédulo. "¡Totalmente!", respondió la mayor de las hermanas Kardashian. "Todo el mundo lo sabe, me temblaba la mandíbula todo el tiempo".