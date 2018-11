Las razones por las que Laura Olascuaga renunció al virreinato

Este sábado se confirmó la renuncia de Laura Olascuaga Pinto, quien fue coronada como virreina nacional de la belleza en el más reciente certamen.

La cartagenera, de 23 años, y estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, estuvo siempre entre las favoritas al título de Señorita Colombia, sin embargo, Gabriela Tafur fue quien finalmente se llevó el título.

Aunque, inicialmente ella afirmó que se iba por motivo personales, esta renuncia generó muchas especulaciones entre las que se encuentran que la joven no sabe perder y que dejó el virreinato porque consideraba que ella debió haber sido coronada como la reina.

Para despejar todas las dudas Olascuaga habló con El Universal y aseguró que: ““Son motivos personales, pero sí pienso que (renunciar) es lo mejor para mi tranquilidad. Esto tiene que ver con muchas cosas, también con mi descanso, mi futuro, todo lo que se viene, mis proyectos, y porque siento que es un ciclo cerrado”

Para ella, una de sus prioridades es descansar pues la preparación del concurso la dejo exhausta.

“Desde el principio me sentí ganadora, en ningún momento perdí. No gané la corona, pero sí el corazón de muchas personas. Esto no es una derrota, es una ganancia" aclaró la joven.