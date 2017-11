Las razones por las que no se arrepiente Karol G de la polémica canción "Ahora me llaman"

(Entrevista W: El trap se llama así porque habla de sexo, drogas y vida nocturna: Karol G)

La reguetonera sabía que la canción iba a generar mucha polémica, sin embargo considera que ella mantuvo una posición en donde defiende el empoderamiento y la independencia de las mujeres, a pesar de que su compañero, una vez más, se refiere a ellas como objeto sexual.

“No estoy arrepentida de la canción, le pedí a Bad Bunny que se cuidara mucho con sus letras y cada uno tiene su propia manera de interpretar”. En cuento a la oración ‘Yo tengo una colombiana y se lo meto entero’, la joven asegura que no se “arrepiento de la frase”, porque “sé que logré lo que quería”.

La paisa defiende la representación que tiene en esta canción y señala que más del 80% de las mujeres que la oyen la han apoyado, pues consideran que ha sido una influencia positiva para enfrentar nuevos retos en sus vidas.

“Es raro, no es exactamente lo que querría para un hijo mío, pero yo defiendo mi parte. Las mujeres son las que más me siguen, muchas me dicen que sus hijos me oyen, otras que mi canción les ha servido para tomar decisiones”.

La cantante señala que está muy feliz porque “por fin en la música urbana ya se puede hablar de hombres y mujeres. Ha habido un crecimiento en la industria, mujeres nuevas que estamos logrando cosas grandes”.

Karol G también se refiere al Trap, en donde considera que este género fuertemente criticado permite expresar lo que sientes los jóvenes, pue “se convirtió en una liberación para hablar de drogas, sexo y calle”, sin embargo cree que “cada quien escucha lo que quiere, no le doy tanta largas al asunto, como artista quería hacerlo, tenía un reto y lo cumplí”.