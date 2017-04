Laura Bozzo estuvo "al borde de la muerte" por culpa de dos operaciones mal practicadas

La famosa presentadora Laura Bozzo ha recurrido a las redes sociales para denunciar abiertamente las irresponsables prácticas médicas que, a su juicio, estuvieron a punto de costarle la vida hace unos meses cuando acudió a una clínica privada en su Perú natal para tratar una compleja herida interna localizada en su vientre.



Como se desprende del testimonio que ha compartido en su perfil de Twitter, la estrella televisiva se sometió en el citado centro a dos intervenciones quirúrgicas que, lejos de resolver el problema, terminaron dañando gravemente su intestino y generando un "hueco" que acabó irremediablemente infectado.



"Las dos operaciones que me realizaron en la clínica San Felipe [Lima, Perú] fueron mal hechas y cerraron la herida con infección. El hueco en el estomago con el que viví cinco meses se debió a que cerraron con pus adentro y eso quemó la piel", reveló a través de su perfil de la famosa plataforma.



Aunque la veterana conductora ya se recupera favorablemente y en pocas semanas regresará al programa de televisión que dirige y presenta en México, eso no le ha impedido utilizar su fatídica experiencia -como ya ha hecho en otras ocasiones- para concienciar a la opinión pública de las terribles consecuencias que, en este caso, tiene para la gente de a pie la situación de corporativismo que se viviría en el seno del gremio de la medicina.



"Saben cuántas personas sufren, mueren por malos médicos y a estos no les pasa nada por qué entre ellos se protegen. ¡Haré justicia!", escribió desafiante en la misma plataforma para anunciar oficialmente su enésima cruzada contra todos aquellos que, a su juicio, vulneran de forma flagrante los derechos del ciudadano común.



Aunque el centro médico no ha dudado en pronunciarse ante la polémica desatada por Laura Bozzo, negando haber incurrido en cualquier tipo de comportamiento negligente y atribuyendo incluso al historial médico de la paciente las desafortunadas consecuencias de la operación, la presentadora asegura contar con pruebas irrefutables sobre la mala praxis médica que ya ha puesto a disposición de la fiscalía.



"La clínica niega negligencia, dice que exagero y habla de mis antecedentes. O sea, el intestino explotó y tengo las pruebas. Las fotos las tiene el fiscal y yo no exageré. Voy por pedido de mi familia a sacarlas para ser fuertes. Miren cómo he vivido cinco meses con este hueco abierto por dos malas operaciones", publicó en una cadena de mensajes.