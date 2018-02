Laverne Cox quiere facilitar el camino a los actores procedentes de minorías

Antes de que la popular y aplaudida serie 'Orange is The New Black' se cruzara en su camino, Laverne Cox era otra actriz intentando abrirse camino en tan competitiva industria, con la gran diferencia de que a ella le costaba mucho más que a cualquier otra de sus compañeras conseguir siquiera que la permitieran hacer un casting solo por el hecho de ser transexual.



"Hace unos dos años, estaba en una sala de espera con otras actrices haciendo comentarios como: 'Dios mío, esta es la cuarta audición que tengo hoy'. Y yo no paraba de pensar que jamás había hecho tantas audiciones. Lo cierto es que nunca ha habido demasiados papeles para una mujer negra y abiertamente transexual. Así que, debido a quien soy, probablemente haya habido menos oportunidades laborales para mí", aseguró la estrella a su paso por un evento organizado por los almacenes Macy's este jueves por la noche en Nueva York, en el que sin embargo no quiso mostrarse pesimista acerca del rumbo que ha seguido hasta ahora su carrera.



"Tengo la impresión de que hemos aprovechado al máximo las oportunidades que se nos han presentado... O al menos yo me siento muy afortunada actualmente".



En agradecimiento, la estrella se ha propuesto dar el salto a la producción para seguir abriendo camino a nuevos talentos a través de la inclusión de personajes más diversos en los proyectos cinematográficos y televisivos en los que se embarque.



"Desde luego que hay menos oportunidades para alguien como yo, al ser negra y trans y mujer; y en vista de todo eso, no me ha ido mal. Pero la pura realidad es que soy una de las afortunadas. La gran pregunta para mí es cómo conseguir que me acompañe otra gente en este viaje ahora que produzco", añadió.