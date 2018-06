Lewis Hamilton regresa al estudio de grabación

Aunque su principal tarea a día de hoy reside en ganar tantas carreras como le sea posible para revalidar su título de campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto Lewis Hamilton ha sido capaz de sacar algo de tiempo libre para dedicarse a otros trabajos paralelos -como el de posar en ropa interior para la nueva campaña de Tommy Hilfiger- o incluso para retomar esa trayectoria musical que parecía haber dejado aparcada meses atrás.



Tanto es así, que después de haber compartido alguna que otra sesión en el estudio de grabación con los raperos Drake y Frank Ocean, ahora el exnovio de Nicole Scherzinger se ha aliado con la vocalista británica Jess Glynne para componer una serie de nuevos temas que podrían ver la luz más pronto que tarde, como ha confesado la propia artista.



"Hemos estado juntos grabando música en el estudio y nos lo hemos pasado muy bien. Le encanta la música y tiene mucho talento, en todos los órdenes de la vida", ha revelado Jess en conversación con el diario The Sun. "Sé que tiene un concepto muy claro de lo que quiere ofrecer con su música, y estoy segura de que a la gente le va a encantar", ha añadido en la entrevista.



El deportista y la responsable de éxitos como 'I'll Be There' se conocieron curiosamente durante un gran premio de automovilismo en el que, por supuesto, él participaba y en el que ella se encargó de amenizar las horas previas a la carrera con una actuación que levantó al público de sus asientos. Tras una animada charla, ambos acordaron verse de nuevo en otro entorno completamente diferente: rodeados de altavoces, mesas de mezcla y micrófonos.



"Conozco muy bien a Lewis y he de decir que es un tipo encantador. Hablamos con bastante frecuencia y me cae fenomenal. Nos conocimos en un premio de Fórmula 1 en el que yo actuaba y nos hicimos amigos inmediatamente", ha explicado la intérprete en la misma conversación.