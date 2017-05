Liam Gallagher quiere lucrarse con la carrera como modelo de su hijo Lennon

El siempre provocador Liam Gallagher ha demostrado que no tiene objeción alguna a que su primogénito Lennon (17) siga cultivando con fruición la prometedora carrera como modelo que inició hace solo unos meses, pero también tiene muy claro que su retoño -fruto de su primer matrimonio con Patsy Kensit- debería haber sido lo suficientemente agradecido como para ofrecerle un porcentaje de sus beneficios.



Y es que como ha querido reivindicar ahora el exvocalista de Oasis, el éxito que ha venido cosechando el adolescente en sus primeros trabajos como maniquí, así como el hecho de que no paren de lloverle las ofertas, están íntimamente ligados tanto al apellido como a los rasgos físicos que el joven ha heredado de su famoso progenitor.



"A ver, no ha parado de ponerse mi**** fabulosas [en referencia a las prendas de sus sesiones de fotos] y está ganando un pastizal. Y yo me pregunto: ¿Dónde está mi parte de las ganancias?' Porque esas dos cejas que tiene son mías, ¿verdad?. Así que quiero un porcentaje de ese pu** sueldo. ¿Y qué pasa con el jod*** apellido Gallagher? Quiero un trozo de ese pastel también", argumenta el roquero en conversación con el semanario ES Magazine.



Además de haber hecho público en clave de humor su malestar ante la falta de reconocimiento que ha recibido en relación con los triunfos profesionales de su hijo, Liam ya ha tenido oportunidad de trasladarle directamente a Lennon su visión sobre tan espinoso tema y no ha dudado en forzarle a que enmiende la situación lo antes posible.



"El otro día se lo dije y me respondió: '¿Pero de qué estás hablando?'. Es alucinante, yo le contesté: '¿De verdad te crees que estarías trabajando tanto si te cambiaras de apellido y empezaras a llamarte Lennon Kensit? Pues claro que no, así que venga, dame mi parte'", rememora el intérprete en conversación con la citada publicación.



Haciendo uso de un tono algo más conciliador, el incombustible músico inglés, quien pronto lanzará al mercado su nuevo trabajo discográfico como solista, ha querido también deshacerse en halagos hacia su hijo por el talento y el esfuerzo que se desprenden de sus primeras incursiones en la industria de la moda, hasta el punto de augurarle una trayectoria tan destacada como la que él y su hermano Noel protagonizaron en la escena musical.



"La verdad es que le está yendo genial y no para de triunfar allá adonde va. Cada vez se habla más de él y ahora lleva un par de días en Nueva York viviendo la vida de una estrella. Te aseguro que este chico tiene futuro.", le dirige a su interlocutor el también padre de Gene -al que tuvo con la cantante Nicole Appleton-, Molly -de su relación con Lisa Moorish- y Gemma, fruto de un breve idilio con la periodista estadounidense Liza Ghorbani.