Liam Payne y Cheryl Cole no se convertirán en padres hasta dentro de unas semanas

A pesar de las especulaciones acerca de que Liam Payne y su pareja Cheryl Cole darían la bienvenida a su primer retoño en cualquier momento, que ganaron fuerza después de que ambos fueran vistos comprando artículos para bebés, varios amigos de la pareja han confirmado ahora que aún quedan "varias semanas" antes de que se produzca el feliz acontecimiento.



"El último rumor que circula por ahí es que el nacimiento es inminente, y hay quien ha afirmado que ya se ha puesto de parto, pero ese no es para nada el caso. Aún le queda un poco, y está tratando de disfrutar la espera mientras se concentra en su trabajo benéfico", aseguró un allegado de la futura mamá al periódico The Sun.



Aunque ninguno de los dos se ha pronunciando aún públicamente acerca de su próxima aventura en la paternidad, en sus escasas apariciones públicas de los últimos meses, Cheryl ya no podía ocultar una más que evidente tripita bajo su siempre estilosa ropa.

La artista también se había mantenido alejada de la esfera virtual hasta hoy, cuando ha recurrido a su perfil de Twitter para anunciar la inauguración este verano de un nuevo centro que ofrecerá apoyo a jóvenes en situación de exclusión en su Newcastle natal a través de la fundación Cheryl's Trust.



Por su parte, Liam está aprovechando las semanas previas al nacimiento de su primer bebé, que le convertirá en el segundo componente de One Direction en estrenarse como padre tras Louis Tomlinson, para grabar su debut como solista en Los Ángeles.