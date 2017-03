Lily Collins asegura haber 'perdonado' a su padre, Phil Collins, por no haberle apoyado

La joven Lily Collins no ha dudado en abrir del todo su corazón en sus primeras memorias, tituladas 'Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me' -que se podría traducir como: 'Sin Filtros: sin vergüenza, sin arrepentimiento, solamente yo'-, en las que además de abordar con todo tipo de detalles su dura adolescencia, en la que sufrió un trastorno alimenticio que pensaba la dejaría estéril, también habla sin tapujos de la difícil relación con su padre, el cantante y compositor Phill Collins.



"Te perdono por no estar siempre que te necesitaba y por no ser el padre que esperaba que fueses. Perdono los errores que cometiste, y aunque parezca que es demasiado tarde, no lo es. Tenemos mucho tiempo por delante", se puede leer en uno de los extractos que ha publicado el diario Daily Mail del esperado libro que sale a la venta este martes día 7 de marzo.



Lily es la única hija que tuvo Collins con su segunda mujer, Jill Tavelman, de la que se divorció en 1996, pero la guapísima británica de 27 años tiene cuatro medio hermanos de los otros dos matrimonios del artista con Andrea Bertorelli y Orianne Cevey. El reconocimiento internacional del que ha gozado su padre y su amplia familia le impidieron prestar a Lily toda la atención que necesitaba, pero ahora su hija ha decidido dejar ese rencor atrás y perdonarlo.



"Todos tomamos decisiones, y aunque no excuse alguna de las tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado. Estoy aprendiendo a aceptar tus acciones y verbalizar cómo me hacen sentir. Acepto y defiendo la tristeza y la ira que sentí por las cosas que hiciste o no hiciste, me diste o no me diste", se sincera la intérprete de 'Blancanieves'.



La actriz vincula su enfermedad al divorcio de su padre con su tercera esposa, Orianne Cevey, ya que coincidió con su adolescencia y le afectó emocionalmente hasta el punto de dañar su salud.



"Además de verme diferente físicamente, empecé a limitar mi felicidad y controlar mis hábitos alimenticios. No podía controlar el dolor y la confusión que rodeaban el divorcio de mi padre, y lo pasé mal intentando compatibilizar ser adolescente con mi lucha por conseguir dos carreras completamente diferentes", confiesa en su libro la intérprete, que además de ser modelo y actriz, se graduó en periodismo televisivo en la Universidad del Sur de California.