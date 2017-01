Lindsay Lohan explica por qué ha eliminado sus perfiles en las redes sociales

Los fans de Lindsay Lohan se quedaron de piedra a principios de esta semana cuando la pelirroja eliminó todas las publicaciones de sus redes sociales y cambió su cabecera por un mensaje en árabe que reza 'Alaikum salam', que se traduce como 'que la paz esté contigo'.



Además de dar pie a que muchos piensen que se ha convertido al Islam, la decisión de la artista preocupó a una parte de sus seguidores, que temían que su ídolo estuviera atravesando una de las muchas crisis personales que han marcado la última década de su vida. Sin embargo, ella se ha encargado de aclarar ahora que su desaparición de la esfera virtual es una especie de ritual de paso a la vida adulta, después de que el pasado julio cumpliera los 30.



"Fue un gesto para simbolizar que he dejado atrás el pasado y solo miro hacia el futuro, y ha resultado muy terapéutico. Era algo que se veía venir", ha asegurado la propia intérprete en exclusiva a OK!



El deseo de la en su momento polémica artista de cara a esta nueva década que acaba de estrenar es que su ámbito íntimo pase a un segundo plano y se la conozca principalmente por su carrera profesional, además de por su trabajo humanitario.



"No es algo que sucediera de repente, pero llega un momento en la vida en que te paras a reflexionar acerca de todas tus experiencias. En mi caso, sucedió cuando llegué a los 30 y me di cuenta de que las mayores satisfacciones provienen de ayudar a los demás. Esa es la única forma de ser realmente feliz", matiza.



A pesar de que en los últimos años la esfera virtual había resultado muy útil para Lindsay a la hora de desmentir rumores absurdos sobre su vida privada y dar visibilidad a sus proyectos, la celebridad sigue pensando que Instagram y el resto de plataformas son un arma de doble filo.



"Tiene muchas aspectos positivos, como ayudarte a mantener el contacto con tus seres queridos y viejos amigos, pero también hay consecuencias negativas en estar tan conectado con todo el mundo. Así es el mundo en que vivimos, así que al final depende de cómo utilice cada uno las redes sociales".