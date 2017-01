Lindsay Lohan vuelve a abandonar una entrevista en pleno directo

La actriz Lindsay Lohan no tuvo inconveniente alguno en sacar a relucir una vez más su lado más travieso durante una reciente entrevista radiofónica a la emisora australiana KIIS FM, dejando petrificados a todos sus oyentes y, sobre todo, a los famosos locutores Kyle y Jackie O al interrumpir súbitamente la conversación colgando el teléfono tras expresar su supuesto malestar ante una de las cuestiones que le dirigieron.



"¿Pero qué clase de pregunta es esa?", les reclamó justo antes de terminar abruptamente la conversación, que en sus primeros minutos versaba precisamente sobre una entrevista previa del año 2015 que también se vio notablemente acortada de forma unilateral por la polémica artista.



De hecho, el presentador no dudó en insistir durante esos segundos de desconcierto en que no era la primera vez que Lindsay les colgaba el teléfono en vivo, gritando repetidamente en antena la frase "Lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer".



Poco después, sin embargo, la que fuera estrella juvenil llamó de nuevo a la emisora para aclarar que todo había sido parte de una broma y que su gesto implicaba que no les guardaba rencor alguno por la pequeña discusión que puso fin a su anterior entrevista.



"¡Se lo han creído! La verdad es que somos geniales cuando estamos juntos, ¿verdad? Deberíamos tener nuestro propio programa de radio aquí en Dubái", les respondió para, a continuación, retomar la charla en el mismo punto en que la habían dejado, cuando Jackie O preguntó a la artista si su nueva vida en el emirato árabe venía aparejada con la compra de una lujosa propiedad.



"La verdad es que no poseo viviendas propias en ninguno de esos sitios [en referencia a sus recientes estancias en Londres y Nueva York]. Estoy disfrutando mucho de Dubái porque me aporta el silencio y la tranquilidad que necesito", contestó finalmente.