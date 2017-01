Lin-Manuel Miranda optará al Óscar a la mejor canción con "How Far I'll Go" Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda fue nominado hoy al Óscar a la mejor canción por el tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana", anunció la Academia de Hollywood. EFE