Lin-Manuel Miranda optará al Óscar a la mejor canción con "How Far I'll Go"

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda fue nominado hoy al Óscar a la mejor canción por el tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana", anunció la Academia de Hollywood.

Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas del filme "La La Land", el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls" y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

El músico fue también candidato al premio a la mejor canción por "How Far I'll Go" en la última edición de los Globos de Oro, aunque finalmente el reconocimiento se lo llevó "City of Stars" de la cinta "La La Land".

Miranda pasa por un momento de máxima popularidad en Estados Unidos, especialmente tras el enorme éxito de su musical de Broadway "Hamilton".

De cara al futuro, Miranda actuará en la secuela de "Mary Poppins", participará en la versión con personajes reales de otro clásico de Disney, "The Little Mermaid", y afrontará la adaptación a la gran pantalla de su musical "In The Heights", entre otros proyectos. EFE