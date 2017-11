Lin-Miranda hace campaña por daños de María en P.Rico con diáspora en Chicago

Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El actor y compositor Lin-Manuel Miranda se sumó hoy en Chicago (EE.UU.) a los "esfuerzos crecientes" de los puertorriqueños en el exterior para ayudar en la reconstrucción de la isla, devastada por el huracán María.

El creador del fenómeno Hamilton en Broadway y ganador del Premio Pulitzer señaló que tras un silencio inicial ante los destrozos que dejó el huracán, entre los puertorriqueños en el exterior hay ahora un esfuerzo creciente para ayudar al 75 % de los habitantes que todavía no tienen electricidad o el 25 % que carece de agua potable.

En conferencia de prensa en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña de Chicago, Miranda dijo que la reconstrucción de la isla será "muy dolorosa y tomará mucho tiempo", y la prioridad de la diáspora será asegurarse de que el proceso sea lo más transparente posible.

"Tenemos la posibilidad de reconstruir un Puerto Rico mucho mejor, que tenga una infraestructura preparada para el futuro, porque habrá otros huracanes", agregó.

Interrogado sobre los famosos mensajes que escribió contra el presidente Donald Trump en Twitter, y los que le deseó que vaya "directo al infierno", explicó que fue una reacción, que incluso lo sorprendió a él mismo, ante lo que consideró "ataques" contra Puerto Rico.

Tras las críticas que Trump hizo a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cuando se iniciaban las labores de reconstrucción de la isla, el compositor escribió: "Usted irá directamente al infierno".

"No tendrá que hacer fila. Alguien le dirá, por aquí señor, y le abrirá el camino", añadió Miranda en la red, donde tiene millares de seguidores.

El compositor complementó hoy sus críticas con una alusión a las horas que Trump invierte jugando golf en su club de Florida, mientras que la alcaldesa trabaja las 24 horas del día para ayudar a los damnificados. "Nunca vi a un presidente actuar de esta forma", dijo.

"No me gusta malgastar palabras, y esas palabras fueron las que me vinieron a la mente", agregó Miranda sobre los famosos mensajes, y reconoció que se sorprendió con su propia reacción porque solamente ha enviado 4 tuits negativos en su vida.

Sobre la composición de la canción "Casi como rezar", que grabó junto a estrellas de la música latina a beneficio del Fondo UNIDOS Para el Rescate de Puerto Rico, dijo que fue motivada por cientos de mensajes que recibió en las redes sociales de gente que buscada noticias de sus seres queridos aislados.

"Todos mis amigos me dijeron que sí, aun sin conocer la letra", dijo sobre la canción, que se inspira en "María", el clásico del musical "West Side Story" (Amor sin barreras), y en la que nombra a los 78 municipios de la isla para que "ninguna comunidad en el interior o las montañas sea ignorada". EFE

