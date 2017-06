Lionel Richie asegura que no rastrea a sus hijos

La más pequeña de los Richie, la modelo Sofia, desvelaba hace unos días en su cuenta de Twitter que su padre, el legendario músico Lionel Richie, utilizaba a diario una aplicación móvil que le permitía seguir cada uno de sus movimientos vía GPS para saber en todo momento dónde se encontraba su hija menor.



Esta revelación dio pie a un debate en los medios estadounidenses y en la esfera virtual sobre si el músico estaba actuando como lo haría cualquier otro padre cuya niña tuviera una trabajo que la obligaría a viajar frecuentemente o si, por el contrario, se estaba pasando de protector, especialmente porque Sofia ya es mayor de edad.



Pese a que la mayor de sus tres retoños, la diseñadora Nicole Richie - a quien el cantante adoptó con su primera mujer-, también ha comentado en alguna ocasión que su famoso progenitor suele preocuparse demasiado por sus hijos, este ha aclarado ahora que en realidad no recurre a las nuevas tecnologías para "rastrear" a su prole, aunque ha admitido que tiene otro 'métodos' para mantenerse al corriente de lo que hacen y dicen.



"¿Que si rastreo a mis hijos? ¿De verdad crees que soy uno de esos tipos? Se lo he intentado explicar muchas veces. No les rastreo. Es algo que no comprendo, Nicole llegó a pensar que contrataba investigadores que la seguían a todas partes. A mis hijos les he intentado explicar que yo controlo Chicago, controlo Miami. He estado en todas partes. Así que cuando aterrizan en un aeropuerto, lo más seguro es que yo tenga allí algún amigo. Si te cuelas en una discoteca, yo controlo esa discoteca. Piensan que son discretos, pero no es el caso. Recibiré una llamada que me dirá: 'Hola, solo quería decirte que Sofia acaba de entrar'. A ver, ¿llamé yo a esa persona? No. Yo no estoy persiguiendo a nadie", ha explicado a la revista USA Today.



A pesar de que en un principio a más de un padre podría parecerle muy útil contar con una red de contactos tan amplia, que le permitiera tener ojos en los ambientes que frecuentan sus hijos, ahora que los de Lionel están bastante crecidos -Sofia tiene 18 años, Nicole 34 y su hermano Miles, 23- el músico preferiría no enterarse con pelos y señales de cada una de sus travesuras.



"Ahora mismo, hay demasiada información. Hay cosas que preferiría no saber. Los chicos deberían actuar como lo que son, jóvenes. En algún punto debes dejarles vivir su vida y hacer sus cosas", se ha sincerado en la misma entrevista.