Live To See Another Day es una canción contra la violencia en las escuelas: Rudy Pérez Rudy Amado Pérez, el compositor de esta canción, añadió que todas las ganancias de esta producción irán dirigidas a fundaciones de personas con discapacidades mentales.

El músico añadió que no quiere que la "violencia se vuelva algo común en nuestras escuelas". Foto: Getty Images