Llega a Colombia la primera subasta de Moda y objetos vintage

Si usted es amante de la moda, de la tendencia vintage o de los vinilos, ha llegado un evento para usted. Hoy desde las cinco de la tarde los bogotanos podrán adquirir diferentes objetos de esta tendencia, tras la curaduría de Carla Sigismundi, fueron seleccionados y catalogados 53 vinilos, 49 piezas de fantasía de época, 3 lotes de cinturones, dos de ellos de la firma Gucci que igual pueden ser usados como collares, 11 pares de guantes, 5 pares de zapatos, 3 sombreros, 41 prendas de ropa y 24 bolsos o carteras.

Entre los vinilos más destacados se encuentran piezas de leyendas de la música como Louis Amstrong, Nat King Cole, The Beatles, Pink Floyd, The Who, The Rolling Stones y Led Zeppeling. Además en la sección dedicada a la Fantasía de época, hay collares, aretes y accesorios diseñados en MonteCarlo, Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia de los años 1910, 1920, 1930.

De igual manera, las prendas de vestir tienen gran variedad, por ejemplo la subasta ofrecerá guantes de gamuza de la firma Gucci, zapatos de fiesta en satén o grazzo y cristales, botas francesas para montar caballo y sombreros estadounidenses y franceses.

Todas las prendas de ropa, abarcan la historia del siglo 20 en la cual fueron utilizados materiales nobles como la seda, el lino, bordados a mano y trabajos artesanales de lujo hechos en Europa, piezas todas consideradas " valor en alza".

De acuerdo con la curadora, Carla Sigismundi, los "tesoros" o las "joyas" entre las prendas disponibles, son " por una parte las piezas de haute couture/diseñadores. El bolso en pitón de Valentino de los 70s, un abrigo de Christian Dior de los 80s, un vestido de niña también de Dior en terciopelo. Y dentro de las piezas que no son de diseñadores o de alta costura, hay algunas que tienen solamente una postura y son únicas."

El evento será en la carrera 7 A # 69 - 26, piso 2, al norte de Bogotá, para el registro y entrega de paletas a todos los interesados. Sin embargo, si el público quiere adelantar el registro, lo puede hacer en cualquier momento, comunicándose a través del correo info@bogotaauctions.com.