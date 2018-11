Lorena Meritano tendrá que operarse nuevamente tras aparición de un nuevo tumor

La actriz colombo argentina se ha destacado por publicar su lucha contra el cáncer después de que en 2014 conociera que padecía cáncer de seno.

Ahora, ha vuelto a aparecer en medios porque confirmó que deberá ser operada nuevamente para que le sea extirpado otro tumor.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, etc”, escribió la actriz en Twitter.

De acuerdo con Meritano, el tumor será removido en enero.

Horas después de hacer la publicación, Lorena Meritano se volvió a pronunciar sobre el tema y contó que se trata de un tumor benigno que se encuentra ubicado en su brazo, el cual ha resultado molesto y doloroso ya que hace presión sobre un nervio.

