Los 21 éxitos de los Premios Grammy 2018

The Recording Academy™'s GRAMMY Recordings® y RCA Records han revelado la lista de canciones para el álbum de los nominados a los GRAMMY® 2018, la última edición de una serie de best sellers – ahora en su aniversario número 24- cuenta con una colección de hits líderes en listados, de muchos de los ilustres artistas nominados este año a los GRAMMY. Una parte de los ingresos del álbum benefician el trabajo que se lleva a cabo durante todo el año del GRAMMY Museum® y MusiCares®, dos organizaciones benéficas fundadas por la Academia de Grabación que se centran en programas de educación musical y asistencia crítica de música para personas de bajos recursos.

El álbum de los nominados a los GRAMMY 2018 cuenta con 21 éxitos de los artistas más reconocidos del mundo y de los talentos emergentes, incluyendo los nominados a Álbum del Año Childish Gambino, Jay-Z, Kendrick Lamar, Lorde, y Bruno Mars; y los nominados a Canción del Año, Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, Logic con Alessia Cara y Khalid, y Julia Michaels, entre otros.

"Este álbum es una extraordinaria representación de la diversidad de talento que es reconocida en los nominados a los GRAMMY ", dijo Neil Portnow, presidente / CEO de Recording Academy. "Nos complace asociarnos con RCA para ofrecer esta colección especial de grabaciones, recaudar fondos y concientizar sobre el MusiCares y al GRAMMY Museum, dos organizaciones filantrópicas dedicadas a mejorar el entorno para la música y para quienes la realizan".

"Este ha sido un año increíble para la música en todos los géneros, y esta colección sirve como muestra de celebración de algunas de las canciones más importantes estrenadas este año", dijo el presidente y CEO de RCA, Peter Edge. "Además, todo el equipo de RCA se une a mí para expresar nuestro entusiasmo por asociarnos con la Recording Academy en la publicación de este álbum, particularmente porque beneficia el trabajo crucial realizado durante todo el año por MusiCares y el GRAMMY Museum".

2018 GRAMMY Nominees Álbum

Track List

1. BRUNO MARS

"24K Magic"

Record Of The Year

Album Of The Year

2. KELLY CLARKSON

"Love So Soft"

Best Pop Solo Performance

3. LUIS FONSI & DADDY YANKEE FEAT. JUSTIN BIEBER

"Despacito" (Remix)

Record Of The Year

Song Of The Year

Best Pop Duo/Group Performance

4. KENDRICK LAMAR

"HUMBLE."

Record Of The Year

Album Of The Year

5. LORDE

"Green Light"

Album Of The Year

6. CHILDISH GAMBINO

"Redbone"

Record Of The Year

Album Of The Year

7. JAY-Z

"The Story Of O.J."

Record Of The Year

Album Of The Year

8. ZEDD & ALESSIA CARA

"Stay"

Best Pop Duo/Group Performance

9. LADY GAGA

"Million Reasons"

Best Pop Solo Performance

10. IMAGINE DRAGONS

"Thunder"

Best Pop Duo/Group Performance

11. PORTUGAL. THE MAN

"Feel It Still"

Best Pop Duo/Group Performance

12. THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY

"Something Just Like This"

Best Pop Duo/Group Performance

13. P!NK

"What About Us"

Best Pop Solo Performance

14. LOGIC FEAT. ALESSIA CARA & KHALID

"1-800-273-8255"

Song Of The Year

15. JULIA MICHAELS

"Issues"

Song Of The Year

16. KESHA

"Praying"

Best Pop Solo Performance

17. CHRIS STAPLETON

"Broken Halos"

Best Country Album

18. LITTLE BIG TOWN

"Better Man"

Best Country Album

19. THOMAS RHETT FEAT. MAREN MORRIS

"Craving You"

Best Country Album

20. LADY ANTEBELLUM

"You Look Good"

Best Country Album

21. KENNY CHESNEY

"All The Pretty Girls"

Best Country