Los Ángeles podría contar con un segundo cartel de Hollywood

Qué duda cabe de que la señal de Hollywood ubicada en las montañas de Santa Mónica -concretamente en el área de Hollywood Hills- se erige desde hace décadas como uno de los símbolos más emblemáticos y reconocibles de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la popularidad de semejante monumento se ha convertido también en un quebradero de cabeza para los residentes de la zona y, evidentemente, también para el gobierno local.



Eso explica que las autoridades públicas se hayan asociado ahora con la firma de consultoría Dixon Resources para encontrar soluciones que sirvan para "descongestionar" las inmediaciones del cartel, que diariamente se llenan de turistas a pie o en carro que no quieren dejar escapar la oportunidad de fotografiarse con el mismo.



Para cumplir con su objetivo, el ayuntamiento y la mencionada empresa se encuentran estos días trabajando en un detallado informe con el que analizar la situación y valorar todas las opciones que permitan redistribuir esas masas de gente a otros puntos de la ciudad, lanzando al mismo tiempo una consulta pública para pedir opinión a la ciudadanía sobre el mejor camino a seguir.



Pues bien, como ha revelado públicamente el concejal de urbanismo y zonas públicas de la ciudad en un documento preliminar sobre tan peliagudo caso, entre las muchas medidas que han propuesto a los residentes para resolver el problema, la opción que más apoyos ha cosechado ha sido sin duda la de construir una réplica del famoso cartel en la ladera del llamado Griffith Park que da al barrio residencial de Burbank, lo que en opinión del ayuntamiento ofrecería a los visitantes "nuevas oportunidades para tomar las fotografías" sin que ello cause trastornos o amenazas para la seguridad vial.