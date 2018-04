Los estrenos que Netflix tendrá en mayo

Actualmente, la plataforma de entretenimiento Netflix, cuenta con más de 117 millones de usuarios, que disfrutan de sus contenidos audiovisuales, documentales, películas y series.

Por ello, la plataforma está comprometida con sus usuarios para ofrecerles contenidos nuevos cada mes. Aquí algunos de contenidos que tendrá Netflix este mes:

Películas

Entre las películas que llegarán a la plataforma están El hilo rojo, El cazador y la reina de hielo, El ciudadano ilustre, Perfectos desconocidos, Ibiza, Cargo y El stand de los besos.

Series

Los usuarios podrán encontrar la primera temporada de The Rain, una nueva serie de ciencia ficción y fantasía ambientada en Escandinavia, que será estrenada el 4 de mayo.

Además se estrenarán las producciones: ¡Sopresa! (4 de mayo) y Mob Psycho 100 (22 de mayo).

Documentales

Estarán disponibles este mes el documentales: “27 Gone too soon”, un documental sobre los músicos y artistas que pertenecen al “Club de los 27”, y “Genio del mal”, que está basado en hechos reales de un robo a un banco a cargo de una persona con una bomba atada a su cuello.

Un espacio para los niños

Netflix le apuesta a la producciones infantiles, por eso este mes estará presentando cinco nuevas: Kong el rey de los monos, Spirit: cabalgando libre, ¿Quién fue?, Trollhunters, y las primeras dos temporadas de Pequeños Minipoderosos.

Estrenos esperados

El segundo volumen de Dear White People, será estrenado el 4 de mayo, así mismo, la segunda temporada de Toys that made us, estará disponible el 25 de mayo y finalmente, no necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey, también se podrá ver el 4.