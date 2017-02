Los fans de David Bowie recaudan fondos para erigir una estatua en su memoria

Los fieles seguidores de David Bowie, quien falleció en enero de 2016 a los 69 años tras perder la batalla contra el cáncer que padecía, han iniciado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de instalar una escultura conmemorativa a pocas calles de su casa natal en el barrio londinense de Brixton, de donde era originario el artista.



La iniciativa pretende reunir un total de 990.000 libras (1.200.000 dólares) antes del próximo 21 de marzo, que servirán para poder levantar en su honor un gran rayo rojo y azul hecho de acero y de tres plantas de altura, símbolo inconfundible de uno de los álter ego más emblemáticos de los muchos creados por artista, Aladdin Sane, a quien encarnó en la portada del álbum homónimo de 1973.



El citado grupo de fans ha colaborado en la propuesta con el prestigioso colectivo de artistas urbanos 'This Ain't Rock and Roll' y con el propio equipo creativo del legendario músico, además de haber recibido el respaldo explícito de las autoridades locales de Lambeth -distrito del que depende administrativamente Brixton-, con la esperanza de que el proyecto pueda materializarse antes de que termine el año.



Todos aquellos que se animen a participar en la colecta recibirán -en función de la cantidad donada- un recuerdo de su contribución en forma de chapas, camisetas y posters del icónico músico, quedando reservada para los más generosos una réplica, de dimensiones más reducidas, de la escultura que se planea levantar para destacar el estrecho vínculo que mantenía con el barrio que le vio nacer.



Esta no es la primera vez que algunos de los admiradores más leales de David Bowie se organizan para perpetuar su extenso legado a través de monumentos en la vía pública, ya que precisamente el año pasado se instalaba en la localidad inglesa de Aylesbury, en la que el intérprete presentó por primera vez su personaje de Ziggy Stardust en 1972, una estatua de Bowie caracterizado como tal después de haber recaudado 100.000 libras para ello.