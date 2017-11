Los irreductibles galos y Grishman frente a Dan Brown en los más vendidos

Cultura Internacional, 3 nov (EFE).- El estadounidense Dan Brown sigue una semana más encabezando las listas de libros más vendidos con "Origen", aunque en esta ocasión le han arrebatado el puesto de honor en Francia y Estados Unidos.

La última aventura de los galos Astérix y Obélix sigue, por segunda semana consecutiva, en lo más alto de las listas francesas, mientras que en Estados Unidos el escritor de "thriller" judiciales John Grishman se corona con "The Rooster Bar"

ALEMANIA

Ficción:

1.- Flugangst 7A - Sebastian Fitzek (Droemer HC)

2.- Origin - Dan Brown (Bastei Lübbe)

3.- Die Hauptstadt - Robert Menasse (Suhrkamp)

4.- Tyll - Daniel Kehlmann (Rowohlt)

No ficción:

1.- Erkenne dich selbst - Richard David Precht (Goldmann)

2.- Das geheime Netzwerk der Natur -Peter Wohlleben (Ludwig)

3.- Die Kunst des guten Lebens - Rolf Dobelli (Piper)

4.- Ein Leben ist zu wenig - Gregor Gysi (Aufbau).

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

3.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

4.- "Nacida bajo el fuego de Aries" - Florencia Bonelli (Alfaguara)

No ficción:

1.- "La vida por la patria" - Felipe Pigna (Planeta)

2.- "Emoción y sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta)

3.- "Nutrición Holística" - Florencia Dafne Raele (Planeta)

4.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta)

Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo

BRASIL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

2.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras)

3.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Leonardo Da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca)

3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

4.- "Por que o Brasil é um pais atrasado? - Luiz Philippe de Orleans e Bragança (Novo Conceito)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)

2.- "El gigante enterrado" - Kazuo Ishiguro - (Grupo Penta)

3.- "El cielo es azul, la tierra blanca" - Hiromi Kawakami (Penguin Random)

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follet (Penguin Random)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)

2.- "Una verdad oscura" - Germán Castro (Planeta)

3.- "Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" - Amalia Andrade - (Planeta)

4.- "El hombre que perseguía su sombra" - David Lagercrantz (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta)

3.- "Eva (Falcó 2)" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

4.- "Historias de un náufrago hipocondríaco" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

No ficción:

1.- "En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras" - Stanley G. Payne (Espasa Libros)

2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-Editor)

3.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

4.- "Pan de pueblo: Recetas e historias de los panes y panaderías de España) - Ivan Yarza (Grijalbo)

3.- "Sangre, sudor y paz: la Guardia Civil contra ETA" - Lorenzo Silva, Manuel Sánchez, Gonzalo Araluce (Península)

4.- "Autobiografía de un yogui" - Paramahansa Yogananda (Self Realization Fellowship)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Rooster Bar" - John Grisham (Doubleday)

2.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay)

3.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate (Ballantine Books)

4.- "Deep Freeze" - John Sanford (G. P. Putnam's Sons)

No ficción:

1.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Simon & Schuster)

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

3.- "Sisters First" - Barbara Pierce Bush y Jenna Bush Hager (Grand Central)

4.- "Thug Kitchen" - Thug Kitchen (Rodale)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Albert René)

2.- "Souvenirs dormants" - Patrick Modiano (Gallimard)

3.- "Origine" - Dan Brown (Lattes)

4.- "Au revoir là-haut" - Pierre Lemaitre (Lgf)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes)

2.- "Homo deus; une brève histoire de l'avenir" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

3.- "Sapiens; une brève histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- "C'était mieux avant!" - Michel Serres (Le Pommier)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)

2.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi)

3.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori)

4.- "Negli occhi di chi guarda" - Marco Malvaldi (Sellerio)

No ficción:

1.- "Bacio feroce" - Roberto Saviano (Feltrinelli)

2.- "Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione" - Aldo Cazzullo (Mondadori)

3.- "Alla tavola della longevità" - Valter Longo (Vallardi)

4.- "Mente artificiale" - Enrico Prati (Egea)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "El Principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

3.- "It (Eso)" - Stephen King (DeBolsillo)

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza y Janes)

No ficción

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)

2.- "Astérix e a Transitálica" - Jean-Yves Ferri (Edições Asa)

3.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

4.- "O Regresso da Primavera" - Sveva Casati Modignani (Porto Editora)

No ficción:

1.- "Bíblia - Volume III" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores)

2.- "A Vénia de Portugal ao Regime dos Banqueiros" - José Gomes Ferreira (Oficina do Livro)

3.- "O Índice da Maldade" - Hernâni Carvalho (Editora Guerra & Paz)

4.- "Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press)

2.- "Uncommon Type" - Tom Hanks (Heinemann)

3.- "Fools and Mortals" - Bernard Cornwell (HarperCollins)

4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins)

No ficción

1.- "What Does This Button Do?" - Bruce Dickinson (HarperCollins)

2.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink)

3.- "What Happened" - Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster)

4.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century)

Fuente: The Sunday Times. EFE