Los realitys cómo 'Keeping Up with the Kardashians' afectan la actitud de las personas El dr. Rodolfo Leyva habla en La W sobre el estudio que indica que los reality shows afectan la actitud y activan el materialismo en las personas.

Los realitys cómo 'Keeping Up with the Kardashians' afectan la actitud de las personas. Foto: Getty Images