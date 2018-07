Los significados ocultos de los emojis que probablemente no sabía

El uso de emojis hace parte de nuestras vidas virtuales, es el elemento por excelencia de la comunicación por Whatsapp y redes sociales.

De acuerdo con Universidad de Michigan y de Pekín ha analizado 427 millones de mensajes de whatsapp de 212 países y encontró que la cara con lágrimas de alegría es el emoji más usado en todo el mundo, con la excepción de Francia, donde el número uno se lo lleva el corazón.

Los estudios incluso posicionan a estos populares signos como un determinante en el coqueteo. Según una encuesta de la página de citas “Match”, los solteros y solteras son quienes más usan emojis ya que el usarlos les ayuda a tener más relaciones sexuales que aquellos que no los usan.

Sin embargo, aunque es usado por millones de personas alrededor del mundo, hay algunos emojis que tienen significados ocultos y que los usuarios desconocen, aquí algunos.

Los tres monos 🙈🙉🙊

Estos emojis de tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los encargados de ilustrar el proverbio japonés “No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal”. Esto según Jeremy Burgue.

La sorpresa con “grito” 😱

¿Recuerda a Edvard Munch y su famosa obra “El Grito”? Pues este emoji de la cara gritando de sorpresa se inspira en este cuadro del pintor noruego.

Calendario 📅

En el emoji del calendario se ve la fecha 17 de julio, que coincide con el día en el que Steve Jobs presentó en exclusiva la aplicación de calendario iCal para las computadoras Mac, en la MacWorldExpo de 2002.

Además, desde 2014 esta fecha también es el Día Internacional del Emoji, creado por Jeremy Burge.

Excremento 💩

El emoji en forma de excremento aparece como un cremoso helado de chocolate, según Emojipedia. Generalmente se usa para bromear con alguien, pero según la cultura japonesa, es un símbolo de buena suerte. De hecho, el país que más lo usa es Canadá.

Libro 📖

Jeremy Burge asegura en Emojipedia que en este libro abierto de tapa azul se puede leer el siguiente mensaje, que originalmente está en inglés: “Esto va para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los ganchos redondos en agujeros cuadrados. Para los que ven las cosas de forma diferente. Para los que no les gustan las reglas y para los que no respetan el statu quo”. El texto es un fragmento de “Los locos”, parte de la campaña de publicidad Think Different (Piensa diferente) de Apple de fines de los años 90 e inicios de los 2000.