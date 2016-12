Louis Tomlinson dio el último adiós a su madre

El cantante Louis Tomlinson estuvo acompañado por su compañero de One Direction Liam Payne y el resto de su familia mientras despedía a su madre Johannah Deakin el pasado sábado 21 de diciembre en un funeral privado que se celebró en su pueblo natal de Doncaster (South Yorkshire), según informa el periódico Doncaster Star.



Liam, el único miembro de la banda que acudió a ofrecer sus condolencias en persona en un día tan triste, también se unió a los allegados de su amigo en el velatorio que tuvo lugar en el hotel Ye Olde Bell, en Nottinghamshire, donde las medidas de seguridad se incrementaron para que tanto Louis como sus seis hermanos -Lottie (18), Felicite (16), las gemelas de 12 años Daisy y Phoebe y los mellizos Ernest y Doris, de tan solo 2- pudieran despedirse de su madre en la más estricta intimidad.



Johannah falleció el pasado 7 de diciembre tras mantener una dura batalla contra la leucemia que le había sido diagnosticaba a principios de año. Apenas tres días después, su famoso hijo se subió al escenario del concurso televisivo 'The X Factor', con el que saltó a la fama, para presentar su single debut en solitario 'Just Hold On', para cumplir así la última voluntad de su madre, quien quería que Louis siguiera adelante con un compromiso profesional que tenía planeado desde hacía meses.