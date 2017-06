Lucía Villalón se alegra de no haber cometido el 'error' de casarse con Chicharito

Si la historia de amor de Lucía Villalón con el famoso futbolista Javier Hernández Chicharito se hubiera desarrollado como ella esperaba, a estas alturas y con el verano a la vuelta de la esquina la periodista debería estar ultimando los detalles del que hubiera sido su enlace matrimonial tras casi tres años juntos. Sin embargo, la relación sentimental del mexicano y la guapa española llegó a su fin a principios de año de forma inesperada entre rumores de infidelidad avivados por las fotografías que se publicaron del jugador del Bayer Leverkusen al poco de hacerse pública su ruptura acompañado de la actriz Camila Sodi en París.



Aunque siempre ha tratado de mantenerse en un discreto segundo plano, en sus primeras declaraciones tras regresar a la soltería Lucía aseguraba haberse sentido "traicionada" y abandonada por el hombre con el que tenía planeado pasar el resto de su vida en uno de los momentos más duros: cuando tuvo que someterse a dos cirugías de pulmón. Pero parece que el paso del tiempo le ha otorgado una nueva perspectiva que le permite afirmar ahora sin temor a equivocarse que pasar por el altar con Chicharito habría sido un gran "error".



"La [pregunta] que yo me hago es cómo hemos llegado a esto... Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe", afirma ahora Lucía en una entrevista a la revista Woman, en la que afirma que el paso de los meses y la distancia son la mejor receta para recuperarse y olvidar: "No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción".



Tras dejar atrás su vida en Madrid y modificar incluso sus planes de trabajo para trasladarse a Alemania junto a su entonces pareja, la guapa reportera ha vuelto a España para tratar de recuperar la normalidad con el apoyo de los suyos.



"Como es lógico, tengo mis momentos de bajón, sobre todo cuando llego a casa y dejo atrás a mi familia y a mis amigos... Pero sé que es cuestión de tiempo. Y me ha servido para darme cuenta de lo bien rodeada que estoy, de lo mucho que me quieren los míos", afirma optimista.