Lucy Hale se pronuncia sobre la filtración de sus fotos desnuda

La actriz Lucy Hale, conocida por su papel en la serie 'Pequeñas mentirosas', ha sido la última víctima de un hacker sin escrúpulos que ha robado imágenes suyas semidesnuda de su teléfono móvil para filtrarlas. Ahora la intérprete se ha pronunciado sobre este duro revés, para lamentar la actitud 'tolerante' y la pasividad de la sociedad hacia este tipo de crímenes.



"Bueno, la verdad es que no iba a pronunciarme sobre algo tan ridículo, pero visto que en 2017 me he propuesto ser siempre sincera... sí voy a hacerlo. Una vez más, la privacidad de una mujer en el ojo público ha sido violada, le han robado y su cuerpo desnudo ha sido expuesto para que todo el mundo lo vea. No pienso disculparme por vivir mi vida y tratar de tener un ámbito personal que me pertenezca solo a mí. Es muy triste que aún se tolere que alguien sea expuesto de esta manera", lamenta la intérprete de 27 años en una publicación compartido en su cuenta de Twitter.



Antes de concluir su comunicado acerca de un hecho tan despreciable, la joven ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le han mostrado estos días, además de enviar un último mensaje al pirata informático responsable de filtrar las imágenes.



"Gracias por todos vuestros mensajes llenos de cariño y comprensión, han sido un recordatorio muy oportunidad de que estoy rodeada de amor. Os aprecio a todos enormemente. Y a la persona responsable de provocar todo eso... puede empezar a besarme el cu*o".



La actriz ya ha recurrido a su abogado Marty Singer para enviar un carta amenazante al portal responsable de difundir las fotografías exigiendo que se retiren de la web, alegando que se trataba de material para uso privado que su cliente envió a un amigo. Hoy viernes dichas instantánea ya habrían sido eliminadas y remplazadas por otras modificadas con photoshop.