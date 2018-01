Madonna vuelve al estudio de grabación

Tres años después del lanzamiento de su último disco, 'Rebel Heart', la cantante Madonna ha anunciado orgullosa, a través de su propio perfil de Instagram, su retorno al estudio de grabación que posee en la ciudad de Londres, donde ya está dando forma a los primeros temas del nuevo trabajo discográfico con el que espera volver por todo lo alto a la escena musical.



"¡Qué bien me siento al estar trabajando en mi nueva música!", se limitó a escribir la reina del pop en la citada plataforma junto a una imagen -procedente de una sesión de fotos antigua- que la retrata debajo de un micrófono y en una pose que denota cierta admiración por tal instrumento.



Por si eso no fuera suficiente para garantizar a sus fieles seguidores que vuelve a estar volcada con la faceta más exitosa de su polifacética carrera -después de un largo período en el que se ha centrado fundamentalmente en su familia y en sus numerosos compromisos humanitarios en Malaui-, la ambición rubia se dejó ver esta misma semana en las calles de la capital británica precisamente tras poner fin a una de las intensas jornadas de trabajo en las que está inmersa.



Pese a que ha sido ahora cuando Madonna ha abandonado finalmente su encierro lisboeta para empezar a preparar su esperado regreso a las listas de éxito, lo cierto es que la intérprete ya revelaba hace unas semanas, a su paso por el programa matutino 'Live With Kelly & Ryan', que su prolongada ausencia de la industria discográfica estaba a punto de llegar a su fin.



"Estaré de vuelta muy pronto, pero primero tengo que ponerme al día. Nos veremos de nuevo en 2018, cariño", le espetaba al presentador Anderson Cooper, buen amigo de la artista, durante una sección del citado espacio televisivo, justo después de relatar algunas anécdotas que alberga de su primer año de vida en la capital portuguesa.



"En 2017 me he dedicado básicamente a ejercer de madre de un futbolista, y he cogido algo de peso", bromeaba en la misma conversación sobre su mudanza a la ciudad, motivada en un primer momento por el fichaje de su hijo David (11) por la cantera del club de fútbol Benfica.



A lo largo de la mencionada entrevista, la legendaria artista también se pronunció sobre los efectos que tiene para sus hijos más jóvenes -especialmente para las pequeñas Estere y Stella (4), a las que adoptó hace casi un año-, rodearse continuamente de gente que parece conocer el legado artístico de su famosa madre mejor incluso que ellos mismos.



"Están escolarizados en Lisboa y me dicen que tienen que aguantar todo el día que les pregunten por mí. ¿Es tu madre Madonna? Y yo me digo siempre: '¿Por qué les interesa tanto saber quién soy?'. Es curioso, porque mis hijos mayores han crecido viéndome sobre el escenario y no tardaron demasiado en enterarse de que yo era famosa. Pero las gemelas literalmente no saben nada al respecto, escucharon 'Holiday' por primera vez hace un mes y fue muy divertido", revelaba la también madre de Lourdes (20), Rocco (16), y Mercy James (11).