Maimouna Youssef cantará en Nicaragua contra la violencia de género

Managua, 9 nov (EFE).- La cantante estadounidense de hip-hop Maimouna Youssef se presentará en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua para cantar contra la violencia de género, informó hoy una fuente oficial.

En su concierto, programado para el 14 de noviembre, Maimouna Youssef lanzará un mensaje "de repudio a la violencia de género en el mundo", informaron representantes del teatro en conferencia de prensa.

"Eso nos alegra mucho porque nuestro país no está exento de esta tragedia que también la tienen otros países", dijo el director del teatro, Ramón Rodríguez, a periodistas.

La compositora e intérprete también participará en un taller de música en la Casa del Adulto Mayor de Ciudad Sandino, el próximo sábado, informaron los organizadores.

Maimouna Youssef, quien ha compartido escenario con Sting cantará en Nicaragua con un trío de amigos, como parte de un programa de Estados Unidos para enseñar la historia de la música estadounidense, y que incluye presentaciones en Belice, Honduras y México.

Entre sus éxitos más conocidos están "Black magic woman" o "The bloombing" y en 2007 fue nominada al premio Grammy por su contribución como vocal del grupo "The Roots" en "Did not feel right". EFE