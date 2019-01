Maisie Williams no encuentra 'satisfactorio' el final de Game of Thrones

A diferencia de otros integrantes del reparto que han venido cantando las alabanzas del final que los creadores de 'Juego de tronos' han preparado para la que sin duda es una de las series más exitosas y aclamadas de los últimos tiempos, la actriz Maisie Williams, quien da vida a la intrépida Arya Stark en la producción de HBO, no ha tenido reparo en describir como poco "satisfactorio" el cierre definitivo de la ficción televisiva.



Pero que nadie se lleve a engaño, ya que la joven intérprete está convencida de que el guion de la última temporada, la cual se emitirá a partir del próximo mes de abril, está a la altura -si no los supera- de los estándares de calidad que han venido definiendo 'Juego de tronos' desde sus inicios. Y es que su "decepción" no tiene nada que ver con la trama en sí misma, sino con el mero hecho de que la serie vaya a terminar.



"A nadie le va a parecer satisfactorio. No me malinterpretes, estoy muy orgullosa del cierre que se le ha dado a la temporada final, pero nadie quiere que termine. Me da algo de vergüenza decir esto, pero claro que me decepciona que la historia vaya a llegar a su fin. Pero por otro lado estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado, y quizá ya había llegado la hora de decir adiós. Espero que a la gente le guste", ha explicado al canal Sky News.



Solo unos días antes, era su buena amiga Sophie Turner -quien interpreta a Sansa Stark, hermana de Arya- quien se expresaba sobre los sentimientos encontrados que le generaba tener que despedirse para siempre de su personaje y del universo de ficción en el que ha estado inmersa durante los últimos ocho años. En este sentido, la artista no echará precisamente de menos las pelucas que tuvo que lucir durante alguna que otra tanda de capítulos.



"No quiero volver a ver ninguna de esas pelucas, menos mal que ya les he podido decir adiós. Lo único que me he quedado ha sido uno de los corsés del programa, pero jamás se me habría ocurrido llevarme una de esas malditas pelucas. Tampoco sé muy bien qué hacer con esa pieza, sería raro enmarcarla y más aún ponérmelo en mi vida diaria", bromeaba en una entrevista a W Magazine.