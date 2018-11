Maluma se retira de la música

El artista paisa dio a conocer que se retirará temporalmente de las tarimas, a través de su cuenta en Instagram.

El ganador de un Grammy Latino anunció oficialmente que se va a tomar un tiempo alejado de la música, pero que no corra el pánico, el artista aclaró que se tomara un “pequeño descanso” para recuperar fuerzas y regresar con las pilas cargadas.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, reveló Maluma en su Insta Stories.