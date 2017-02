Maluma se siente 'intimidado' por Isabel Pantoja

Además del baño de multitudes que se dio Isabel Pantoja en su regreso a los escenarios en Latinoamérica con su esperada actuación en el marco del Festival de Viña del Mar, el breve paso de la famosa cantante por Chile también se destacó por el encuentro fortuito que protagonizó con un joven artista con el que, en principio, parecería que nada tienen en común: el ídolo del reguetón Maluma.



Sin embargo, y como recogió con su cámara Kiko Rivera, hijo de la tonadillera, la visita que el colombiano de 23 le hizo a la intérprete en su camerino dejó patente que, a pesar de su juventud y del estilo radicalmente opuesto que cultiva en su carrera musical, Maluma siente un enorme respeto artístico por la sevillana y, además, no puede evitar ponerse nervioso cuando esta le mira fijamente a los ojos.



"Ni Maluma pudo contenerse... ¡Eres mi ídola, mamá! (sic)", escribió el productor y DJ en su perfil de Instagram junto a un vídeo de la breve conversación -no así el abrazo, que se prolongó varios segundos- que Isabel y Maluma mantuvieron tras el exitoso espectáculo ofrecido por la artista.



"Me dejaste con la boca abierta, menudo concierto", le felicitó el de Medellín visiblemente emocionado. "¿Te gustó? Deja que te vea los ojos...", contestó Isabel antes de clavarle la mirada y agarrarle cariñosamente de las manos. "Ay no me mires así, que me intimidas", reacciónó un cohibido Maluma. "No te intimido, te estoy mirando", sentenció la vocalista con una sonrisa para reconfortarle.



Además de compartir un momento tan íntimo y efusivo con Isabel Pantoja, que sin duda se vio definido por la sorprendente química que parecía existir entre ambos, Maluma también tuvo tiempo para entablar conversación con Kiko y sacarse una foto juntos antes de despedirse.



"Gracias, parcero, un auténtico placer conocerte", reza el título de la imagen que el primogénito de Isabel publicó en la misma plataforma.



Además de apoyar a su madre en su primera presentación en el prestigioso certamen de música, Kiko Rivera también se encuentra en Chile para promocionar su propia trayectoria musical. De esta forma, el artista de 33 años acudió a varios programas de televisión para interpretar en directo sus éxitos 'Dale' y 'Así soy yo', con los que espera hacerse un hueco en el competitivo mercado latinoamericano.