Maluma señala a Marc Anthony como uno de los 'pocos amigos' que tiene en la música

Aunque son muchos y célebres los artistas con los que ha colaborado el joven Maluma a lo largo de su breve pero intensa carrera artística, ahora el colombiano ha dejado claro en sus redes sociales que son más bien "pocos" los amigos que ha hecho en la industria de la música desde que iniciara su andadura, siendo uno de esos escasos privilegiados el ídolo portorriqueño Marc Anthony.



Tanto es así, que el exmarido de Jennifer Lopez invitó ayer jueves al guapo reguetonero a subir al escenario del multitudinario concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, poniendo de manifiesto la existencia de una intensa complicidad entre ellos que, posteriormente, ambos quisieron trasladar al plano de la esfera virtual.



"Te quiero papo. Son pocos los que uno considera como amigo en esta industria", reza el conmovedor mensaje que Maluma le dedicó al astro de la música junto a una foto en la que ambos aparecen compartiendo un tierno beso en el camerino del portorriqueño. La instantánea fue publicada en primer lugar por el propio Marc para inmortalizar así un encuentro tan especial.



"Anoche con mi amigo Maluma en el backstage antes de la presentación en la Ciudad de México #Gira2017", escribió en la descripción.



La repentina aparición del artista de 23 años ante los casi 10.000 espectadores que se congregaron en el citado recinto no solo sirvió para dejarles a todos atónitos, sino que contribuyó notablemente a que el tema 'Mi Gente' -uno de los más populares del boricua- se convirtiera sin duda en el punto álgido de una velada inolvidable.



"¡Sorpresa! Maluma subió al escenario durante 'Mi Gente'. ¡Fue un momento increíble!", apuntó Marc en la misma plataforma para complementar a un vídeo que muestra al público enloquecido ante la súbita aparición del reguetonero.



El intercambio de elogios en Instagram y la admiración mutua que se desprende de su primera actuación compartida resultan aún más llamativos si se tiene en cuenta que, de momento, Marc Anthony y Maluma todavía no se han animado a entrar juntos en un estudio de grabación.



A diferencia de Shakira ('Chantaje'), Ricky Martin (Vente Pa' Ca') o Thalía ('Desde esa noche'), el veterano intérprete todavía no ha experimentado las satisfacciones y, probablemente, el éxito instantáneo que se derivan de colaborar con uno de los artistas más demandados hoy en día por las nuevas generaciones. Quizá esté esperando al momento más propicio y de mayor inspiración creativa para que su hipotético dueto supere con creces el listón dejado por los de sus predecesores.