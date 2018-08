Manuel Medrano habla en La W por primera vez de su incidente en el aeropuerto

El cantautor colombiano Manuel Medrano habló con La W por primera vez de su inconveniente en el aeropuerto al momento de entrar al país, asegura que fue tratado como un criminal por un mal entendido, relata cómo fue esta situación.

‘El tipo que estaba en ese momento en la administración de Migración me metió a un cuarto y le explique que quería mi sello para poderme ir, pero él, obstinado no me quería dejar salir’, dijo Manuel Medrano.

El cantante realizó un comunicado para ser trasmitido por el programa La Red y asegura que este mostro su número de cedula sin su autorización y comunicando lo que era a conveniencia del programa de televisión, resalta que esto es algo ilegal.

Por otro lado el artista habló de su nuevo video, de los retos que tuvo al grabarlo, de la participación del youtuber Mario Ruiz quien demostró sus dotes en el parkour y adelanta algo de su nuevo álbum.