Manuel Bartual es el protagonista de una inquietante y misteriosa historia que él mismo se ha encargado de documentar a través de su Twitter. El dibujante y diseñador ha compartido minuto a minuto las experiencias que han hecho de sus vacaciones algo que sin duda no pertenece a esta dimensión.

Recopilamos en orden cronológico los tuits que recrean esta historia.

(Actualizado hasta las 00:49h de 26 de agosto)

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje he venido solo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Lo primero que he pensado es lo normal en estos casos, que sería alguien del servicio de habitaciones. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Ya me ha pasado otras veces. Hoy, al menos, me iban a pillar con los pantalones puestos. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Pero no: cuando he entrado a la habitación, me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso, moviéndose de un lado a otro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Me he acojonado un poco. Se movía rápido, parecía registrar la habitación, o buscar algo, no sé. Le he hablado y me ha mirado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Ahí se me ha pasado un poco el acojone, porque al mirarnos no me ha parecido agresivo, sino más bien desorientado. Era una mirada triste. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Me he acercado a él y me ha cogido fuerte de un brazo. Ha comenzado a hablar, muy rápido, sin apartar la mirada, pero yo no entendía nada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Al principio me ha parecido un idioma que no conseguía adivinar, pero enseguida he comenzado a reconocer palabras. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Era castellano, pero completamente desordenado. Algunas frases comenzaban con las palabras en su sitio, pero rápidamente se descolocaban. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Como un Yoda a mil por hora, atropellándose al hablar. He intentado calmarle, pero no ha servido de mucho. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Me ha gritado algo, se ha girado y antes de irse me he fijado que llevaba una tarjeta como la que tengo para entrar a la habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

He echado el pestillo y me he sentado un momento en el sofá. Al rato he escondido las cosas de valor y he bajado a recepción. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Les he explicado lo que ha pasado. Les he dicho lo primero que he pensado, que quizá era un huésped anterior de esa misma habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Me han explicado que es raro, pero no imposible. Cada vez que un huésped deja el hotel resetean el acceso a su habitación, pero quizá... — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

...quien se encargó de su check out olvidó esa parte del proceso. Esto suponiendo que fuera eso mismo, un cliente del hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Les he descrito su aspecto, pero no tenía ningún rasgo demasiado característico. Alto, delgado, pelo corto, algo tostado por el sol. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

La chica que me estaba atendiendo me ha dicho que me girase, que lo tenía detrás de mí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Y vaya si estaba ahí. La mitad de los que habían en ese momento en recepción encajaban en esa descripción. Nos hemos reído un poco. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Para asegurarnos de que no vuelva a pasar me ha cambiado la tarjeta y ha reseteado el acceso a mi habitación. Y aquí llevo desde — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Pero no es lo único raro que me ha pasado hoy. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

También he perdido esta camiseta. pic.twitter.com/jyYGaPcCr3 — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

He bajado a desayunar al buffet del hotel y acabo de cruzarme con el hombre alto. Está aquí sentado, desayunando en otra mesa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Al pasar a su lado me ha saludado y se ha disculpado. Esta vez le he entendido porque hablaba tranquilo, colocando cada palabra en su sitio. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Dice que entró a mi habitación por error, que está alojado en otra de este mismo hotel y que perdón por el susto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

"No se preocupe, está todo bien" ha repetido varias veces con una sonrisa en la cara que no me ha podido parecer más artificial. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

En fin, no sé. Casi me ha dado más mal rollo ahora que ayer cuando entró a mi habitación enloquecido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Ayer al menos parecía una persona. Hoy parece un robot. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Voy a tratar de hacerle una foto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

He pasado la mañana fuera. Al volver me he encontrado con la habitación hecha y con esto en el suelo del baño. pic.twitter.com/i3S9VuCcRV — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Es un lápiz de color negro usado. pic.twitter.com/l9FljAJ4Bl — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

No es mío, no he traído ningún lápiz conmigo. He revisado la habitación pero no veo nada más que no sea mío, ni que falte nada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

En cualquier otro momento imaginaría que se le habrá caído a quien haya limpiado la habitación, pero después de lo de ayer no sé qué pensar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Lo aclaro porque me lo habéis preguntado: el lápiz ni es mío ni es como los que utilizo habitualmente.



Me voy a dar una vuelta. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Vale, no sé si comienzo a estar un poco sugestionado por lo de ayer y por lo de hoy, pero esta tarde ha vuelto a pasar algo un poco raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

He estado dando un paseo por la playa, y he acabado caminando hasta el final de esta pasarela. pic.twitter.com/KxM8wSZXlK — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

No se aleja demasiado de la orilla, pero la vista desde la parte que se adentra en el mar mola. Suele estar llena de gente haciendo fotos. pic.twitter.com/UgQAzvUtin — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

He estado allí un rato, y cuando me he girado he visto esto. pic.twitter.com/hke78qRjXw — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

No se aprecia demasiado por el contraluz, pero a la derecha está el hombre alto junto a otro hombre. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

No sé cuánto tiempo llevarían allí de pie, pero juraría que estaban allí quietos, observándome. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

He comenzado a caminar hacia ellos y en ese momento se han girado y han comenzado a caminar hacia la orilla. He tratado de seguirles... — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

...pero entre tener el sol de frente y que había mucha gente, al llegar a la orilla no he conseguido ver hacia dónde habían ido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Pero esto no ha sido lo más raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Lo más raro ha sido que el hombre que acompañaba al hombre alto llevaba puesta la camiseta que perdí ayer. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 22 de agosto de 2017

Para los que estáis preocupados por mí: ¡sigo vivo! — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Ayer volví al hotel y pedí algo para cenar en la habitación. He estado por aquí desde entonces, leyendo y viendo un par de pelis. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Lo he estado pensando y creo que me he flipado un poco. Seguramente haya una explicación lógica para todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

En realidad puede que los dos hombres que vi ayer no fueran el mismo que entró a mi habitación ni uno con mi camiseta perdida. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Tenía el sol de cara cuando les vi, así que no sé. Quizá vi lo que quise ver. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Me voy a la playa a nadar un rato, a ver si me despejo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Vale, ha pasado algo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

He estado nadando un rato, y al salir he visto a alguien sentado en la arena que llevaba la camiseta que me ha desaparecido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Creo que es el mismo hombre que me observaba ayer desde la pasarela junto al hombre alto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Esta vez no parecía estar observándome. Estaba sentado lejos de mí, mirando el mar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

He dejado el móvil en el hotel antes de salir, así que me he quedado pensando qué hacer, si volver a por el móvil, vigilarle o qué. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Al final he vuelto al hotel. No parecía que fuera a moverse de allí y el hotel está cerca de la playa.



Quiero tener documentado todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Cuando he vuelto con el móvil ya no estaba. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Por suerte esta zona turística no es muy grande. He dado un par de vueltas y he acabado encontrándole. Se ha sentado en un bar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Le he hecho este par de fotos. pic.twitter.com/QRPEVTVg1B — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Voy a quedarme por aquí cerca, procurando que no me vea. Acaba de pedir algo a un camarero. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Le han traído una hamburguesa y un refresco. O un tinto de verano, algo así.



Sigo por aquí, bajo un árbol, fuera de su vista. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Ha terminado de comer. Ha pagado. Acaba de salir del bar. Estoy siguiéndole. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Acaba de entrar a un supermercado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Vale, AHORA SÍ QUE LO ESTOY FLIPANDO. Este tío es IDÉNTICO A MÍ. pic.twitter.com/4F8sdIQ0sp — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

A los que me conocéis en persona: ¿es cosa mía o a vosotros también os lo parece? pic.twitter.com/3GvcaRMW9B — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Le he perdido de vista al salir.

Estoy buscándole. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

No le encuentro. Creo que me vuelvo al hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Cuelgo aquí una foto mía para que podáis comparar. pic.twitter.com/YTwLFPCSUp — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Estoy en mi habitación. No sé qué pensar de todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Aunque parezca increíble, hay algo que me inquieta incluso más que haberme cruzado con alguien idéntico a mí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Esta zona turística es pequeña y realmente hay poco que hacer en ella. Una playa, hoteles, casas y algunos bares y supermercados. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Supongo que ahí está su encanto. Un sitio al que ir para no hacer nada durante unos días. Es justo lo que buscaba cuando vine aquí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

El otro Manuel, por llamarlo de algún modo, ha estado descansando frente al mar, comiendo una hamburguesa y luego comprando agua. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Así que a pesar de que esto es pequeño y la oferta es limitada... — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

¿Qué probabilidad había de que haya hecho exactamente lo mismo que hice yo al llegar aquí, el primer día, en el mismo orden y mismos sitios? — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Casi me cago vivo hace un momento. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Sigo sin saber quién dejó el lápiz en el baño, pero al menos ya sé qué hacía ahí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. pic.twitter.com/hkvd3jk6mO — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Creo que me habría partido de la risa al ver esto si no fuera porque es la prueba de que alguien ha estado en mi baño. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Aunque si me paro a pensarlo, si alguien quería dejarme un mensaje y que nadie lo viera excepto yo, qué mejor sitio que éste. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Y hay más. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

He seguido desenrollando y me he encontrado con todo esto. pic.twitter.com/9NDKzOtsdb — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

He tratado de ponerlo más o menos en el orden en el que me lo he ido encontrando, pero ya veis que no tiene mucho sentido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Me ha recordado enseguida a cómo hablaba el hombre alto cuando entró en mi habitación, lo que me hace pensar que esto lo ha escrito él. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Voy a tratar de ordenar las palabras, a ver si consigo darle algún sentido a este galimatías. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 23 de agosto de 2017

Gracias a todos los que me escribisteis anoche en público y por privado para ayudarme a resolver el mensaje. ¡Fuisteis mucha gente! — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Alguna frase puede cambiarse de sitio, pero creo que esto es más o menos lo que dice: — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

"Estás en peligro. Lo mío ya no tiene solución pero tú todavía puedes salvarte. Ve a la otra habitación y quédate en ella. No es una broma". pic.twitter.com/e29tpp9iE8 — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

No os voy a engañar: esta noche no he dormido demasiado bien por culpa de todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Aunque el mensaje avisa de justo lo contrario, trato de pensar que alguien me está gastando algún tipo de broma muy elaborada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Y aunque me lo tomase en serio, ¿qué puedo hacer? — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

He estado fijándome en el plano del hotel que hay colgado en mi puerta, y si no me fallan las cuentas, este hotel tiene 192 habitaciones. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Sin contar la mía, ¿cuál de esas 191 habitaciones es "la otra habitación"? Y aunque lo supiera, ¿cómo entro a ella? — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Llevo toda la mañana pensando en el mensaje, y si esto va en serio, no me parece descabellado pensar que en realidad hay dos hombres altos. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

El hombre alto 1 sería el que entró a mi habitación el lunes y luego volvió a dejarme el mensaje. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

El hombre alto 2 sería el que me encontré desayunando y luego me estuvo observando desde la pasarela acompañado del otro Manuel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Esto explicaría la diferencia de comportamiento entre las dos veces que hablé con él, primero en mi habitación y luego en el desayuno. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Fue algo muy exagerado. El hombre alto 1 estaba nerviosísimo, el hombre alto 2 parecía una persona completamente diferente. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Tan tranquilo y repitiendo tantas veces que todo estaba bien que me puso muy nervioso hablar con él. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Lo que ya no sé explicar es por qué hay dos y por qué son idénticos. Pero claro, también está paseando por ahí un tío idéntico a mí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

También me preocupa el estado en el que apareció el hombre alto 1 en mi habitación, tan nervioso, tan fuera de sí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Si lo suyo "ya no tiene solución" pero yo todavía me puedo salvar, ¿quiere eso decir que lo que le haya pasado a él me puede pasar a mí? — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Me estoy agobiando. Salgo a dar una vuelta. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Algunos me habéis comentado que quizá "la otra habitación" sea una con el mismo número que la mía en este mismo hotel. No lo había pensado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Me parecería raro que hubiera dos habitaciones con el mismo número, pero a estas alturas mejor no descartar nada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Voy a recorrer el hotel entero.

Mi habitación es la 328. pic.twitter.com/8H2UaTuFEi — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

A los que me habéis preguntado que cómo es posible que esté alojado en la habitación 328 si el hotel tiene 192 habitaciones: — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

El hotel tiene 4 plantas, con 48 habitaciones por planta. La primera habitación de mi planta es la 301 y la última la 348. Así en todas. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

He recorrido el hotel entero pero no he visto ninguna otra habitación 328. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

También he pensado que quizá "la otra habitación" sea una que contenga los números 328 pero en diferente orden. Tendría cierto sentido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

La única otra combinación de 328 que da como resultado un número de habitación que exista en este hotel es 238. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

He probado a llamar por teléfono a esa otra habitación desde la mía. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Ha contestado una mujer en alemán. Al fondo se escuchaba a un par de niños.



Creo que "la otra habitación" debe de ser otra cosa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Voy a echarme un rato. Estoy cansado. Anoche no dormí demasiado bien. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Acabo de despertarme de una siesta. He tenido un sueño muy raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Caía al mar, no sé muy bien desde dónde, y al llegar a la orilla comenzaba a caminar hacia mi hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Al llegar a mi habitación entraba dentro y me encontraba allí a alguien idéntico a mí. Así que salía y caminaba hasta mi casa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Esto es imposible porque no sólo tardaría días en llegar: además hay un mar entre medias. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan los sueños. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Cuando llegaba a casa, entraba y Manuel Bartual ya estaba allí. Bajaba a un bar y lo mismo: otro Manuel Bartual tomando algo en ese bar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Esto me mosqueaba especialmente porque bajo a desayunar todos los días a ese bar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

La situación se repetía varias veces, fuera donde fuera, y al final, muy agobiado, decidía coger el teléfono y llamarme a mí mismo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Y entonces escuchaba a Chiquito de la Calzada al otro lado del auricular diciéndome "¡Está la cosa muy malaa!". pic.twitter.com/thDIH2Z2fN — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Y bueno, menos mal, porque el sueño estaba siendo un auténtico agobio. Qué bien que mi cabeza haga estas cosas a veces. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Imagino que Chiquito se ha colado en el sueño porque he visto ese mismo GIF mientras miraba Twitter antes de quedarme dormido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Creo que voy a pasar el resto de la tarde en mi habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Me parece que he vuelto a ver al otro Manuel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

La terraza de mi habitación tiene vistas a una de las dos piscinas del hotel y a una de las calles que lo rodean. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Creo que estaba allí, de pie, en la calle. Mirando hacia mi terraza. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

He entrado a por el móvil para hacerle una foto, pero la calle estaba vacía cuando he salido. Estaba ahí, cerca del coche rojo. pic.twitter.com/SD9laRJcQG — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Joder, acabo de verlo otra vez. Está dentro del hotel, junto a la piscina. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

He apagado las luces de la habitación para grabar este vídeo. Espero que no me haya visto. pic.twitter.com/ANQQ91kxOd — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Estoy llamando a recepción para avisar de que hay alguien sospechoso junto a la piscina.



Que envíen a alguien a comprobarlo, por favor. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Joder, qué mal rollo. Me ha puesto los pelos de punta. Joder joder joder. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Me acabo de asegurar de que el acceso a la habitación desde la terraza está bien cerrado y he echado el pestillo de la puerta. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Es la última vez que me voy de vacaciones solo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

JODER QUÉ SUSTO — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Acaban de llamarme de recepción. Casi se me sale el corazón por la boca cuando ha sonado el teléfono. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Dicen que han pasado por la piscina pero no han visto a nadie. Les he dicho que ya, claro, pero que cuando he llamado sí lo había. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Creo que voy a bajar a enseñarles el vídeo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Estoy de nuevo en la habitación. Aunque les he insistido, en recepción no le han dado mucha importancia al vídeo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Dicen que seguramente sea el encargado de la piscina echando cloro. O un huésped paseando. Que no le dé importancia. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Sé que en el vídeo no se aprecia muy bien si está de frente o de espaldas, pero prometo que ese tío estaba mirando hacia mi habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Si esto es un broma y quien me la está gastando está leyendo esto, que pare ya, por favor. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 24 de agosto de 2017

Sigo por aquí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Muchísimas gracias a todos los que me estáis escribiendo, tanto en público como en privado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me resulta imposible detenerme ahora a contestaros, pero intento leeros a todos. Gracias. Me siento muy acompañado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Esta noche me ha costado conciliar el sueño, así que he estado pensando mucho en todo esto. Creo que va siendo hora de que pase a la acción. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

No sé si lo que me está pasando es real, peligroso o si sólo se trata de una broma, pero sea como sea he de descubrir qué está pasando aquí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Basta de quedarme en esta habitación. Voy a salir ahí fuera y no voy a parar hasta encontrar al otro Manuel o al hombre alto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Y cuando lo haga, me encararé a ellos para que me expliquen por qué me están siguiendo. Voy a llegar al fondo de esta historia. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Pero antes voy a bajar a desayunar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Vale, acabo de descubrir algo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He estado dando una vuelta por la playa y luego he recorrido entera toda esta zona. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy en una zona turística construida a ambos lados de una carretera, bordeada por unas montañas y una playa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

De extremo a extremo de la zona turística, andando por la carretera, deben de haber unos 3 kilómetros. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Mi hotel está en uno de los extremos, prácticamente donde acaba (o comienza) la zona turística, pegado a la carretera. Es éste. pic.twitter.com/KSXhzT9JjV — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Hoy he caminado hasta el otro extremo, y al otro lado de la carretera he encontrado esto otro. pic.twitter.com/zadIhR1JaT — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Es un hotel idéntico al mío. Si en vez de en extremos opuestos estuvieran frente a frente, uno podría parecer el reflejo del otro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Pongo las dos fotos juntas para que podáis comparar. Primero mi hotel y luego el otro. pic.twitter.com/fIrUQssbeQ — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Quizá se traten de dos hoteles de la misma cadena hotelera, aunque no parece que el mío pertenezca a ninguna. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy delante del otro hotel. Voy a entrar a preguntar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Ha sido todo muy raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He estado hablando con una mujer que me ha atendido en recepción. Ha sido muy amable, pero muy fría también. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me ha recordado mucho a cómo se comportó el hombre alto 2 cuando me crucé con él en el desayuno. Hablaba prácticamente igual. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Casi como si alguien, o algo, estuviera esforzándose por parecer humano. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Le he insistido mucho, porque no conseguía que me diera una respuesta clara. Tan sólo sonrisas y "no se preocupe, todo está bien". — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Por más que le preguntaba por las similitudes entre su hotel y el otro en el que estoy alojado, esto es lo único que me respondía. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Voy a volver a mi hotel a hacer las mismas preguntas en recepción. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He estado hablando con los empleados que hay en estos momentos en la recepción de mi hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Dicen que no saben nada de la existencia de otro hotel idéntico a éste en esta misma zona. Les he pedido que me acompañen para mostrárselo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me han mirado con cara rara y me han dicho que ahora mismo no podían. Que volviera más tarde. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Creo que no me han tomado demasiado en serio. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Tampoco voy a culparles. Seguramente ya me conozcan como "el puto loco de las historias" o algo por el estilo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Es lo que yo pensaría de mí si fuera uno de ellos. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

En fin, no sé. Lo que tengo claro es que después de este descubrimiento, "la otra habitación" debe de ser la 328 del otro hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

O por lo menos, me parece la explicación más lógica ahora mismo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Voy a ir allí, pero no me quiero precipitar. Antes voy a pensar muy bien qué hacer cuando llegue a la otra habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Muchos me estáis preguntado que por qué no me olvido de todo esto y vuelvo a casa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Básicamente es porque me conozco. Necesito saber qué está pasando aquí o acabaré obsesionado con este tema más de lo que ya lo estoy. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy en el bar de mi hotel. Creo que lo más sencillo va a ser afrontar esto desde la serenidad. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Iré a la otra habitación y llamaré a su puerta. Si hay alguien allí y me abre, hablaré con quien sea que esté allí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Le pediré que me explique qué está pasando. Y si no hay nadie, siempre tengo la tarjeta que abre la puerta de mi habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Como muchos me habéis dicho, quizá sirva para abrir la habitación 328 de ese otro hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Si esto llega a pasar y entro solo a esa habitación ya no sé muy bien qué haré allí dentro. Pero quizá así descubra por qué he de ir allí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Ahora sólo me falta reunir el valor para hacer todo esto. Os aseguro que no es fácil. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Voy a pedirme otra cerveza. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

OK, voy para allá. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me tiemblan las piernas, pero voy para allá. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy en la puerta del otro hotel. Voy dentro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Acabo de traspasar el hall. Está todo justo al revés que en mi hotel. Esta piscina en el mío está saliendo por aquí pero a la derecha. pic.twitter.com/vT0YCrYvUD — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Esta es la otra piscina. Idéntica a la que se ve desde mi habitación en el otro hotel pero a la inversa. pic.twitter.com/iY9S4ypcOx — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Para llegar a mi habitación debería de ser por aquí subiendo unas escaleras que hay al fondo. pic.twitter.com/m5AUhr7vZI — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

TENGO EL CORAZÓN A MIL POR HORA — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

JODERJODERJODER — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy volviendo a mi hotel. Enseguida os cuento. Buffffffff — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Vale. A ver. He entrado a la habitación, eso lo habéis visto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Se me ha ido completamente la pinza ahí porque antes de utilizar mi tarjeta quería probar a llamar, pero en fin. Da igual. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

La cuestión es que ha funcionado. La tarjeta que abre mi habitación 328 también abre la otra habitación 328. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He buscado la llave de la luz pero no la he encontrado. Al estar todo al revés me he desorientado un poco. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Entonces me ha parecido escuchar una respiración al fondo. No sé si se escucha en el vídeo, estoy escribiendo esto mientras camino. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He preguntado "¿Hola?", como habréis oído, y entonces se ha encendido una luz al fondo. AHÍ ME HE CAGADO VIVO. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He salido corriendo, y lo que ha pasado después de donde se ha cortado el vídeo es lo siguiente: — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me he girado al llegar a la esquina del pasillo y el otro Manuel estaba allí, de pie, bajo el marco de la puerta de la habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Mirándome. Parecía verdaderamente enfadado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Ha comenzado a correr hacia mí y yo he salido por patas.



Me ha perseguido por todo el hotel hasta llegar al hall. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He salido fuera del hotel y allí me he vuelto a girar. Estaba parado en el centro del hall, mirándome, verdaderamente enfadado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He seguido corriendo, camino de mi hotel, pero ya a otro ritmo porque he visto que no me seguía. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Por eso y porque estoy en una forma física que da pena. Joder, no sé cómo no me ha atrapado antes de llegar al hall. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Si salgo vivo de ésta prometo que me apunto al gimnasio. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy de nuevo en mi habitación.

Esto me supera. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Tengo el vuelo de vuelta para el lunes, pero voy a tratar de cambiarlo o comprar otro para mañana mismo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Me da igual no quitarme nunca esta historia de la cabeza. Comienzo a temer por mi vida. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He comprado un vuelo de vuelta para mañana a las 8 de la mañana. Estoy haciendo la maleta. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He leído algunos de vuestros comentarios respecto a mi decisión de volver a casa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Entiendo que os decepcione que no siga adelante con esto, pero por favor, poneos por un momento en mi lugar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

Estoy verdaderamente asustado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017

He mirado los horarios del autobús que he de coger para llegar al aeropuerto y aunque cogiera el próximo llegaría muy justo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 25 de agosto de 2017