Maradona amenazó con disparar a los hermanos Gallagher en una de sus fiestas

En su juventud, los hermanos Gallagher tenían dos grandes pasiones, la música y el fútbol, o al menos esas eras las dos únicas aficiones 'legales' que podían reconocer sin meterse en mayores problemas. Por esa razón, cuando coincidieron en un hotel de Argentina con el astro del balón Diego Maradona, no dudaron en seguirle hasta su habitación para charlar con él y tratar de conseguir una foto los tres juntos.



Sin embargo, la irrupción de Noel y Liam en la fiesta privada que el futbolista había organizado en su alojamiento no le sentó demasiado bien a este último, no por la fama de problemáticos que precedía a los componentes de Oasis -ambos han reconocido haberse codeado con los 'hooligans' del Manchester City, su equipo favorito, antes de conseguir un contrato discográfico- sino por la competencia que presentaban a la hora de impresionar a las mujeres que habían acudido a la velada.



"Acabábamos de dar un concierto en Argentina y estábamos sentados en el bar del hotel bebiendo, recuerdo que Sting también estaba allí, llorando porque alguien había destrozado su camerino. Nos habíamos enterado de que Maradona se alojaba en ese mismo hotel, y de repente le vimos pasar escaleras arriba, acompañado de un montón de gente y de mujeres. Así que le seguimos hasta el piso de arriba y cuando entramos en su habitación, allí estaba él, en el medio del lugar haciendo trucos de fútbol con el tapón de una botella", ha relatado Liam en una entrevista al portal Noisey, en la que sugiere que tanto la estrella argentina como su hermano y él podían encontrarse con sus facultades físicas y mentales algo alteradas.



"Tenía las pupilas dilatadas, y para ser honestos nosotros no estábamos en mucha mejor condición. Le dije a Noel: 'Se está poniendo un poco raro el ambiente, vamos a sacarnos rápidamente una foto con él y luego nos marchamos'. Maradona estaba sudando como un loco y dijo algo, tuvimos que preguntarle a su intérprete qué había dicho exactamente. Y él nos tradujo: le había dicho que nos dijera a los dos que, si nos marchábamos con algunas de sus zo**as, nos dispararía".



Sin embargo, en aquella ocasión todo quedó en una mera amenaza y en el siguiente encuentro entre Liam y Maradona, ambos se mostraron mucho más cordiales. En abril de 2012 volvieron a coincidir en un partido del Manchester City contra el Manchester United, al que el argentino había acudido para ver jugar a su entonces yerno Sergio Agüero, quien desde entonces está separado de su hija pequeña Giannina. Tras concluir el encuentro, los dos se saludaron amigablemente y el excomponente de Oasis compartió una fotografía de ambos en Twitter junto al simpático mensaje:"Maradona le estrecha la mano a Dios", en referencia al gol que marcó el futbolista en la mítica final contra la selección inglesa del Mundial de 1986.