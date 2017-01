Marc Anthony comienza el año orgulloso de su soltería

Que Marc Anthony haya protagonizado uno de los procesos de divorcio más mediáticos del año que acaba de terminar, poniendo fin a dos años de matrimonio con la modelo venezolana Shannon de Lima, no parece haber sido obstáculo para que el cantante haya querido ofrecer públicamente una nueva muestra del carácter optimista y relajado que siempre le ha caracterizado a pesar de su azarosa vida sentimental.



Tanto es así, que el intérprete ha recurrido a sus redes sociales para comunicar a todos sus seguidores que su principal objetivo de cara a este 2017 acaba de comenzar es disfrutar de la vida al máximo y dejar de lado cualquier tipo de preocupación, toda una declaración de intenciones que parece estar más ligada al plano amoroso que a su metódica carrera profesional dado su reciente regreso a la soltería.



"Resolución para el nuevo año: siente, baila y goza, ¡que la vida es una sola! #Vivir Mi Vida", reza el mensaje que ha compartido en sus perfiles de las diferentes redes sociales haciendo uso del título de una de sus canciones más emblemáticas: 'Vivir Mi Vida'.



A la espera de que se conozcan los detalles más íntimos de una repentina separación que dejó boquiabiertos a los seguidores de la pareja, sobre todo porque hasta poco antes de que se hiciera oficial ambos no dejaban de intercambiar gestos de cariño a través de la esfera virtual, lo cierto es que Shannon también ha querido proyectar fortaleza y una actitud positiva ante su nueva vida como mujer soltera a través de su Instagram, dejando entrever que está más que preparada para mirar hacia el futuro y cerrar para siempre el agrio capítulo de su ya extinto matrimonio.



De hecho, la maniquí despedía hace tres días el año 2016 en un exótico entorno de aguas cristalinas y playas de arena blanca acompañada de un grupo de amigas y de su hijo, demostrando que no hay nada como una jornada de playa para desterrar de la mente los malos pensamientos.



"Cuando un año termina, se encienden 365 oportunidades para cambiar, renovarse y seguir creciendo. ¡Feliz año para todos! Que Dios les regale alegría, ilusión y mucha felicidad... Los quiero", publicaba entusiasmada el día de Año Nuevo junto a una hermosa puesta de sol en el mar.