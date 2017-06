María Conchita Alonso quiere acción no solo en el cine, también en Venezuela La actriz venezolana María Conchita Alonso, una de las protagonistas de "Kill'Em All", un nuevo policial con Jean-Claude Van Damme, apoya también la acción fuera de la pantalla y específicamente para su país, donde, según dice, hay que actuar ya, porque "no se puede negociar con el diablo".