Mark Hamill lamenta su crítica a Luke Skywalker de "Star Wars: The Last Jedi" El actor Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en "Star Wars", se disculpó hoy en Twitter por sus críticas acerca de la nueva dirección que había emprendido su personaje en "Star Wars: The Last Jedi", el octavo episodio de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.