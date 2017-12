Mark Hamill lamenta su crítica a Luke Skywalker de "Star Wars: The Last Jedi"

El actor Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en "Star Wars", se disculpó en Twitter por sus críticas acerca de la nueva dirección que había emprendido su personaje en "Star Wars: The Last Jedi", el octavo episodio de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

(Le puede interesar: Star Wars celebra la Navidad como líder de la taquilla en EE. UU.)

"Lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público. Las diferencias creativas son un elemento corriente en cualquier proyecto pero normalmente se mantienen en privado", dijo el actor en su perfil oficial de Twitter.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV