Maroon 5 rinde un homenaje a las mujeres con su canción 'Girls Like You' Angy Rivera, activista de inmigración, habla en La Hora del Regreso de cómo fue su experiencia con el video 'Girls Like You' y el apoyo que brinda a inmigrantes de Estados Unidos.

Girls Like You, Marron 5. Foto: @maroon5