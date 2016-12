Marta Sánchez echa de menos a su novio Casey Ustick

Aunque durante su estancia conjunta en España la cantante Marta Sánchez y su nueva pareja sentimental, el estadounidense Casey Ustick, han tratado de mantenerse en un segundo plano para centrarse exclusivamente en el disfrute de sus vacaciones, ahora que el guapo analista financiero no ha tenido más remedio que volver a su país de origen, la intérprete no ha tenido reparo a la hora de presumir abiertamente en las redes sociales del amor que les une y, de paso, expresar lo mucho que le echa de menos.



"Estoy tan feliz de poder empezar un nuevo año contigo, cariño. Te extraño mucho", ha escrito la artista en su cuenta de Instagram recurriendo a la lengua inglesa para describir una imagen de los dos enamorados posando felices en una imagen reciente. Por si eso no fuera suficiente para proclamar a los cuatro vientos el cariño que le profesa, Marta ha añadido a su publicación una sucesión de etiquetas que dejan patente lo afortunada que se siente a su lado: #Gracias por tanto #Ilusión #Vivir.



Haciendo gala de la discreción que normalmente le caracteriza en lo que al plano amoroso se refiere, la estrella del pop hizo todo lo posible por mantener a su novio al margen de los reporteros durante sus frecuentes salidas navideñas por Madrid, pese a que no pudo evitar que la pareja fuera fotografiada, por ejemplo, cuando se disponía hace unos días a degustar una suculenta cena en el restaurante Amazónico de la capital.



No obstante, en ningún momento Marta ha tratado de negar lo evidente: que está inmersa en uno de los períodos más estables de su vida gracias a este joven californiano que, pese a no hablar todavía español, le ha ayudado a recuperar la esperanza en el amor que le arrebató hace dos años su dramática ruptura de Daniel Terán, la razón principal por la que se mudó a Miami con su hija Paula.



"Sí, estoy feliz y nos estamos conociendo", se limitaba a asegurar la intérprete cuando fue preguntada por su última conquista en un evento reciente en Madrid, una declaración mucho más escueta que la que ha protagonizado ahora en la esfera virtual para poner de relieve el grado de complicidad que mantiene con su chico.