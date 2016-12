Marta Sánchez vuelve a estar enamorada

La cantante Marta Sánchez no ha tenido reparo alguno a la hora de confesar que su corazón vuelve a estar ocupado tras casi dos años de soltería, aunque ha preferido no ofrecer demasiados detalles sobre el idilio que mantiene desde hace un tiempo con el ejecutivo estadounidense Casey Ustick y que salió a la luz hace solo unos días cuando la pareja fue fotografiada paseando por las calles de Madrid.



"Sí, estoy feliz y nos estamos conociendo", se limitó a comentar la artista madrileña en conversación con la revista ¡Hola!, tratando así de rebajar el interés que ha vuelto a generar su vida amorosa desde su mediática ruptura con el diseñador y compositor Daniel Terán.



Resulta cuando menos sorprendente que la estrella del pop haya encontrado de nuevo el amor en Miami, a la que se mudó precisamente por recomendación de su entonces pareja y en la que, hasta hace relativamente poco, no podía evitar verse invadida por una sensación de soledad.



Sin embargo, en los últimos tiempos la intérprete ha venido exhibiendo a través de las redes sociales una actitud mucho más positiva en su relación diaria con la ciudad más poblada de Florida, compartiendo numerosas imágenes que ponían de manifiesto que había logrado adaptarse finalmente a sus particularidades e incluso disfrutar de su privilegiada situación costera.



No obstante, la propia Marta reconocía hace unos meses que el principal motivo que la mantenía ligada a Miami a día de hoy residía en su hija Paula, quien ha conseguido integrarse a la perfección en un nuevo entorno que le está resultando muy enriquecedor a todos los niveles.



"Echo mucho de menos en España, pero mi hija está feliz allí. Eso es una alegría para mí, porque podría ser que no, y es ella la que se quiere seguir quedando. Ya ha hecho su grupo de amigos, habla mucho inglés", revelaba a la misma publicación, antes de dejar patente su orgullo ante la "madurez" que ha venido ganando su única hija con el paso del tiempo: "Estoy muy orgullosa de ella porque se está haciendo una mujer que sabe tomarse con mucha madurez que yo vaya y venga".